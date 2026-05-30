Así fue la participación de Yamilex Hernández en Miss Grand International All Stars 2026

Yamilex Hernández logró ubicarse entre las ocho mejores candidatas de Miss Grand International All Stars 2026, consolidando su proyección internacional. ( FUENTE EXTERNA )

La dominicana Yamilex Hernández volvió a colocar el nombre de República Dominicana entre las principales figuras de los concursos de belleza al finalizar en el Top 8 de Miss Grand International All Stars 2026, cuya final se celebró este sábado en Bangkok, Tailandia.

La representante nacional fue una de las participantes más consistentes durante toda la competencia, que reunió a 56 candidatas de distintos países y a reconocidas reinas de belleza con experiencia en certámenes internacionales.

Su desempeño la llevó a avanzar entre las mejores concursantes del evento, aunque quedó fuera del Top 5 tras la evaluación final del jurado.

Durante esa ronda, Hernández recibió puntuaciones que oscilaron entre 9.5 y 10 puntos por parte de la mayoría de los jueces. Sin embargo, una calificación de 7 puntos otorgada por el juez Omar Harfouch incidió en el resultado final que la dejó fuera de las siguientes posiciones de clasificación.

A lo largo de la competencia, Yamilex destacó en las pruebas preliminares, las presentaciones en traje de gala, las actividades oficiales y los desafíos de pasarela, consolidándose como una de las favoritas de seguidores y expertos en concursos de belleza.

La dominicana llegó a Tailandia respaldada por una sólida trayectoria internacional. Apenas meses atrás había representado al país en Miss Universo, donde logró ubicarse entre las ocho mejores candidatas del certamen, un resultado que la posicionó como una de las reinas dominicanas más destacadas de los últimos años.

Colombia se coronó

La corona de Miss Grand International All Stars 2026 quedó en manos de la colombiana Vanessa Pulgarín, quien se convirtió en la primera ganadora en la historia del certamen. El segundo lugar fue para Faith Maria Portenha, de Ghana, mientras que la vietnamita Huong Giang completó el Top 3.

El Top 5 también estuvo integrado por Mariana Becková, de República Checa, y Gazini Ganados, de Filipinas.

Aunque no logró avanzar a las instancias finales, la participación de Yamilex Hernández fue una de las más destacadas de América Latina y reafirma el buen momento que atraviesa República Dominicana en los principales concursos internacionales de belleza.