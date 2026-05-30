Reportan la desaparición del destacado coreógrafo y productor dominicano Iván Tejada

Iván Tejada, quien cuenta con más de 25 años de trayectoria en la danza, la producción y la dirección artística en República Dominicana, se encuentra desaparecido. ( FUENTE EXTERNA )

La desaparición del destacado coreógrafo, bailarín, productor y director artístico Iván Tejada ha generado preocupación en el ámbito cultural y artístico dominicano, luego de que familiares y allegados reportaran que se encuentra desaparecido desde el pasado jueves 28 de mayo.

La información comenzó a circular este sábado a través de redes sociales, donde amigos y familiares difundieron un aviso solicitando la colaboración de la ciudadanía para ayudar a localizar al artista.

Según los reportes, Tejada fue visto por última vez en las inmediaciones de un supermercado ubicado en la avenida Rómulo Betancourt, en Santo Domingo. Desde entonces, se desconoce su paradero.

"Cualquier información, por pequeña que sea, puede ayudarnos a llevarlo a casa", expresa el mensaje compartido por sus seres queridos, quienes mantienen activa una campaña de búsqueda en distintas plataformas digitales.

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Los familiares indicaron que cualquier persona que haya visto a Iván Tejada o tenga información sobre su posible ubicación puede comunicarse con Herminia al teléfono (829) 908-0909.

Iván Tejada es una de las figuras más reconocidas de la industria del entretenimiento y las artes escénicas en República Dominicana. Con más de 25 años de carrera profesional, inició su formación en baile, teatro y canto desde los seis años de edad.

A lo largo de su trayectoria ha desarrollado una amplia labor como coreógrafo, productor y director artístico de espectáculos, conciertos y eventos de gran relevancia. Además, dirige la empresa Vanprod & group, dedicada a la producción artística.

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Su trabajo le ha merecido importantes reconocimientos, entre ellos cuatro nominaciones a los Premios Casandra y el galardón de Coreógrafo Popular del Año en la edición de 2008. También ha sido distinguido con premios Soberano por sus aportes al arte y al entretenimiento.