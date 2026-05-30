Thais Herrera recibe reconocimiento internacional en cumbre mundial de montañismo en Nepal

La montañista dominicana Thais Herrera participó como invitada distinguida en el Everest Summiteers Summit 2026, celebrado en Katmandú, Nepal, donde recibió un reconocimiento junto a algunas de las figuras más destacadas del montañismo mundial.

Herrera, quien en 2024 se convirtió en la primera mujer dominicana en alcanzar la cima del Monte Everest y completar el desafío de las "7 Summits", fue invitada por la organización Everest Alliance Nepal a formar parte del exclusivo encuentro que reunió a escaladores de diferentes países.

Durante su estadía en Nepal, la atleta realizó una visita al Campamento Base del Everest para conmemorar el segundo aniversario de su ascenso a la montaña más alta del mundo, una hazaña que la convirtió en referente del montañismo dominicano, según una nota de prensa divulgada este sábado.

Encuentro con autoridades nepalíes

Como parte de las actividades oficiales, Herrera también sostuvo un encuentro con el cónsul honorario de la República Dominicana en Nepal, Gaurav Agarwal, y ofreció una conferencia ante diplomáticos, empresarios y ejecutivos nepalíes en el hotel Marriott Kathmandu.

La cumbre sirvió como espacio de discusión sobre temas relacionados con la sostenibilidad ambiental, el impacto del cambio climático en la cordillera del Himalaya y el liderazgo femenino en los deportes de alta montaña.

El evento contó con la presencia del presidente de Nepal, Ramchandra Paudel, así como representantes de los sectores turístico, ambiental y deportivo.

Ceremonia de los Everest Honors

Uno de los momentos centrales del encuentro fue la ceremonia de los Everest Honors, donde se reconoció la trayectoria de escaladores y guías sherpas por sus contribuciones al montañismo y a la conservación de las regiones montañosas.

Con su participación en este foro internacional, Herrera continúa fortaleciendo su proyección global y llevando la representación de la República Dominicana a escenarios de relevancia en el ámbito deportivo y ambiental.