El Centro Cultural Taíno analiza el paisaje de las Antillas antes de Colón

De izquierda a derecha, los señores Yohan Núñez, Carmen Rita Cordero, Bolívar Troncoso y José Enrique del Monte. ( SUMINISTRADA )

El Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, iniciativa del Banco Popular Dominicano orientada a la promoción del patrimonio cultural y la divulgación histórica, celebró el conversatorio "¿Cómo era el paisaje de las Antillas? La exuberancia de la isla antes de Colón", un encuentro dedicado a explorar la riqueza geográfica, ecológica y biológica de la Española en el momento antes del momento de la llegada de los europeos a América.

El conversatorio reunió al geógrafo Bolívar Troncoso, director nacional del Instituto Geográfico Nacional "José Joaquín Hungría Morel" y presidente de la sección nacional dominicana del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, junto al biólogo e investigador Yohan Núñez, conocido en el ámbito digital como @Yohanature, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y especialista en conservación de la biodiversidad por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo.

La moderación estuvo a cargo del arquitecto, académico y experto en patrimonio José Enrique del Monte, asesor cultural del centro.

Una isla descrita como territorio excepcional

Al abrir el diálogo, José Enrique del Monte recordó que las descripciones sobre la exuberancia de la isla desde los primeros cronistas son consistentes a lo largo de los siglos. Desde el diario de Cristóbal Colón y los escritos de Gonzalo Fernández de Oviedo hasta los relatos de viajeros del siglo XIX, las referencias al esplendor del territorio se mantuvieron prácticamente vigentes hasta principios del siglo XX.

"Según los cronistas todos coinciden en que era muy exuberante, que aquí había una riqueza natural y una enorme belleza de los paisajes", expresó el moderador, al destacar que la transformación profunda del paisaje original respondió al uso humano, la agricultura intensiva y la extracción de recursos a lo largo del tiempo.

"Una bendición de la naturaleza": la diversidad geomorfológica de la Española

Desde la perspectiva geográfica, Bolívar Troncoso explicó que la isla se ubica en una región estratégica desde el punto de vista ecológico y geomorfológico, condición que la convirtió en foco de interés de las potencias europeas desde el siglo XV.

El expositor subrayó que el territorio dominicano posee una geomorfología excepcional dentro del contexto caribeño. Detalló que el país cuenta con once sistemas montañosos, cuatro llanos costeros, más de quince valles intramontanos y cuatro islas mayores, sumando cerca de cincuenta regiones geomorfológicas, frente a las nueve que presenta el lado occidental de la isla.

"Ni Cuba, que tiene tres veces el territorio nuestro, se acerca a la diversidad de regiones o de relieve de nuestro país; esa es la bendición que tiene nuestro territorio", afirmó Troncoso.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/31/dsc00255-7e4e3c4d.jpg Un encuentro dedicado a explorar la riqueza geográfica, ecológica y biológica de la isla La Española previo a la llegada de los europeos a América.

Cobertura vegetal original y huella humana en el paisaje

Sobre la fisonomía vegetal de la isla antes de la llegada de los españoles, Troncoso señaló que distintos estudios arqueológicos y ecológicos coinciden en que la cobertura boscosa superaba el cuarenta por ciento del territorio. Indicó que las zonas no cubiertas de bosque correspondían a sabanas y al clima seco estepario, donde la salinidad y la baja pluviometría limitan el desarrollo forestal, como ocurre en la hoya de Enriquillo.

El especialista precisó que el impacto de los taínos sobre el paisaje fue mínimo, en función de una población estimada de medio millón de habitantes distribuida en una isla de 77 mil kilómetros cuadrados. La transformación profunda del territorio, explicó, comenzó tras la conquista española y se concentró durante siglos en las llanuras, mientras que los sistemas montañosos permanecieron prácticamente intactos hasta tiempos recientes.

El "techo y el sótano del Caribe": la mirada del biólogo

Por su parte, el biólogo Yohan Núñez abordó la dimensión biológica de esa diversidad. Destacó que la Española reúne, en un espacio reducido, ecosistemas que en otras regiones del mundo requieren grandes distancias para encontrarse: desiertos, valles de origen glacial, bosques latifoliados y bosques húmedos.

"Nosotros somos el techo del Caribe y somos, a la vez, el sótano del Caribe; tenemos los puntos más calientes y más fríos de todas las Antillas", expresó el investigador, al subrayar la singularidad ecológica del territorio.

Núñez invitó a la audiencia a remontarse unos catorce mil años en el tiempo, cuando la isla salía de la última glaciación y albergaba una megafauna hoy extinta, integrada por búhos y águilas de gran tamaño, así como por perezosos terrestres, que se alimentaban de plantas con frutos de gran porte.

El biólogo también introdujo una distinción esencial para comprender el paisaje contemporáneo: las categorías de vegetación nativa, endémica e introducida. Recordó que muchas de las especies que hoy se asocian a la identidad dominicana, como el plátano, el mango o el cacao, llegaron a la isla en momentos posteriores, fruto del intercambio entre los territorios americanos tras la conquista española, la transculturación con productos de Europa y África, y la hibridación con la propia herencia taína.

Las conferencias

Las conferencias, encuentros y diálogos realizados del centro cultural del Banco Popular están disponibles para el público a través de su canal oficial de YouTube @Casadelcordon .

están disponibles para el público a través de su canal oficial de . El Centro Cultural Taíno Casa del Cordón abre sus puertas de martes a domingo, en horario de 9:30 a. m. a 6:30 p. m. Las personas interesadas pueden consultar la agenda de actividades en su sitio web www.casadelcordon.com y en su cuenta de Instagram @Casadelcordon.