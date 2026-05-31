Hospital Darío Contreras informa que Iván Tejada permanece en estado reservado en UCI

Iván Tejada fue reportado como desaparecido el pasado jueves y encontrado ayer. ( FUENTE EXTERNA )

El Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras informó este viernes que el paciente Iván Tejada permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro de salud, donde recibe atención médica especializada tras ser trasladado por el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

De acuerdo con un comunicado emitido por la dirección del hospital, el reconocido coreógrafo fue recibido en la madrugada del viernes, alrededor de las 2:30 a.m., luego de ser llevado al centro asistencial por una unidad del 9-1-1.

Las autoridades médicas indicaron que el paciente se encuentra en condición reservada y bajo monitoreo constante, con acceso a:

Soporte avanzado

Tratamientos especializados

Recursos necesarios para preservar su vida

Compromiso médico

El centro de salud reiteró su compromiso con la atención oportuna y de calidad a todos los pacientes que reciben asistencia en sus instalaciones, destacando que su prioridad es garantizar la preservación de la vida y ofrecer servicios médicos y quirúrgicos con altos estándares de calidad.

Asimismo, el hospital señaló que, en cumplimiento de las normas éticas de confidencialidad médica y por respeto a la dignidad del paciente y sus familiares, los detalles clínicos específicos del caso serán divulgados únicamente a través de los canales institucionales correspondientes y a las personas autorizadas.

La dirección del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras aseguró que continuará brindando toda la atención requerida al paciente, con apego a los principios de responsabilidad, humanidad y compromiso con la salud de la población dominicana.