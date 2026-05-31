Dua Lipa y Callum Turner: así fue su íntima boda civil en Londres

Dua Lipa y Callum Turner contrajeron matrimonio en una ceremonia civil privada celebrada en el histórico ayuntamiento de Marylebone, en Londres, según reveló el diario británico The Sun. ( EFE/ARCHIVO )

La cantante británica Dua Lipa y el actor Callum Turner ya son marido y mujer. La noticia fue confirmada este fin de semana luego de que el diario británico The Sun publicara en exclusiva las primeras imágenes de la boda civil de la pareja, celebrada en Londres.

Según informó The Sun, los artistas contrajeron matrimonio en el antiguo ayuntamiento de Marylebone, uno de los lugares más emblemáticos del Reino Unido para la celebración de bodas civiles. La ceremonia se desarrolló de manera privada y contó con la presencia de familiares y amigos cercanos.

Las fotografías difundidas por el periódico británico comenzaron rápidamente a circular en redes sociales, donde miles de seguidores de la cantante celebraron la noticia.

Una boda discreta antes de una gran celebración

De acuerdo con diversos reportes de medios europeos citados por The Sun, la pareja tendría previsto realizar una segunda celebración en Sicilia, Italia, con una lista de invitados mucho más amplia.

Aunque los detalles del evento aún no han sido confirmados oficialmente, se espera la asistencia de reconocidas figuras de la música, la moda y el entretenimiento internacional.

La discreción ha caracterizado la relación entre Dua Lipa y Callum Turner desde que comenzaron a ser vinculados sentimentalmente a principios de 2024.

El look nupcial de Dua Lipa

Para la ceremonia civil, la intérprete de éxitos como "Training Season" optó por un conjunto elegante y sofisticado firmado por la casa de moda Schiaparelli.

El atuendo estuvo compuesto por un blazer estructurado y una falda, complementados con zapatos blancos de tacón y un sombrero de ala ancha que recordó el icónico estilo de Bianca Jagger durante su histórica boda en la década de 1970.

La elección fue ampliamente comentada en redes sociales y medios especializados en moda, donde recibió elogios por su sobriedad y elegancia.

Una historia de amor que comenzó en Londres

La propia Dua Lipa reveló anteriormente que conoció a Callum Turner en el restaurante The River Cafe, en Londres, gracias a una presentación realizada por la reconocida restauradora Ruth Rogers.

Sin embargo, la conexión definitiva llegó tiempo después en Los Ángeles, cuando ambos coincidieron nuevamente durante una cena con amigos.

La cantante contó que quedó sorprendida al descubrir que los dos estaban leyendo la misma novela, Trust, del escritor Hernán Díaz.

Aquella coincidencia marcó el inicio de una relación que con el tiempo se consolidó hasta desembocar en matrimonio.

El anillo que despertó las sospechas

Durante meses, los seguidores de la artista especularon sobre un posible compromiso debido a un llamativo anillo que comenzó a lucir en varias apariciones públicas.

Posteriormente, la cantante confirmó que Turner le pidió matrimonio durante las festividades navideñas.

En declaraciones a Vogue, describió el compromiso como una experiencia profundamente especial y aseguró sentirse emocionada por compartir el resto de su vida con el actor.

El anillo, diseñado especialmente para ella, está elaborado en oro amarillo de 18 quilates y cuenta con un diamante de aproximadamente dos quilates. Su valor ha sido estimado por expertos en alrededor de 40,000 dólares.

Una despedida de soltera en Ibiza

Antes de llegar al altar, Dua Lipa celebró su despedida de soltera en Ibiza, uno de sus destinos favoritos.

La artista compartió la celebración con amigos cercanos, entre ellos el diseñador francés Simon Porte Jacquemus, en una jornada marcada por la música, la gastronomía y las referencias nupciales.

Uno de los elementos más comentados fue un minivestido plateado de Versace perteneciente a una colección de alta costura de 1995, que muchos interpretaron como un guiño a su próxima boda.

Con las imágenes publicadas por The Sun, queda confirmado uno de los enlaces más comentados de los últimos meses en el mundo del entretenimiento: la unión entre una de las estrellas más influyentes del pop internacional y uno de los actores británicos con mayor proyección de su generación.