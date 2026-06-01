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Los 4 Elementos
Los 4 Elementos

Abre muestra "Los 4 Elementos" en el Museo Nacional de Historia y Geografía

La muestra "Los 4 Elementos" integra una docena de obras de gran formato en técnica mixta, donde los artistas exponen distintas miradas y lenguajes visuales

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    Abre muestra Los 4 Elementos" en el Museo Nacional de Historia y Geografía
    Los artistas Diógenes Santana, Pedro Pablo Méndez, Odalis Lugo y Miguel Gómez, quienes conforman la exposición temporal "Los 4 elementos". (FUENTE EXTERNA)

    Los artistas visuales Odalis Lugo, Diógenes Santana, Pedro Pablo Méndez y Miguel Gómez presentan la exposición colectiva "Los 4 elementos", con la que dejaron inaugurado un nuevo espacio destinado a exhibiciones temporales en el Museo Nacional de Historia y (MNHG).

    La muestra reunió en un mismo lugar a estos cuatro artistas del Departamento de Conservación y Restauración del Museo, quienes, además de compartir una destacada trayectoria en las artes visuales, mantienen una estrecha relación profesional y creativa que los ha llevado a convertirse en cómplices de esta propuesta expositiva.

    "Los 4 Elementos" la integran una docena de obras de gran formato en técnica mixta, donde los artistas exponen distintas miradas y lenguajes visuales que ponen de manifiesto la diversidad creativa y la riqueza de sus propuestas estéticas.

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    Para el historiador, catedrático y director del Museo Nacional de Historia y Geografía (MNHG), José G. Guerrero Sánchez esta área destinada a exposiciones temporales tiene como propósito fomentar el arte nacional y fortalecer el vínculo entre los hechos históricos trascendentales que, plasmados en diversas manifestaciones artísticas, constituyen una parte fundamental de nuestra cultura e identidad nacional.

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    Cubriendo Lo Oculto, de Pedro Pablo Méndez.
    "Cubriendo Lo Oculto", de Pedro Pablo Méndez.
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    Look at my Dress, de Diógenes Santana.
    "Look at my Dress", de Diógenes Santana.
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    De la loma trayendo sueños es una de las obras que integran la exposición colectiva Los cuatro elementos de Odalis Lugo.
    "De la loma trayendo sueños" es una de las obras que integran la exposición colectiva "Los cuatro elementos" de Odalis Lugo.

      En tanto que, los artistas expresaron su agradecimiento al director del Museo por brindarles la oportunidad de ser los primeros en exponer, así como de integrarse a una iniciativa de gran valor para la promoción del arte y la cultura.

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      Infografía
      Rostro de Mujer, del artista visual, maestro y expresidente del CODAP Miguel Gómez. (FUENTE EXTERNA)

      El Museo Nacional de Historia y Geografía (MNHG), ubicado en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte de Santo Domingo, está abierto al público de martes a domingo, en horario de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. Para más información, pueden acceder a su perfil de Instagram: @museohistoriaygeografiard o comunicarse al teléfono (809) 687-6452.

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