Abre muestra "Los 4 Elementos" en el Museo Nacional de Historia y Geografía
La muestra "Los 4 Elementos" integra una docena de obras de gran formato en técnica mixta, donde los artistas exponen distintas miradas y lenguajes visuales
Los artistas visuales Odalis Lugo, Diógenes Santana, Pedro Pablo Méndez y Miguel Gómez presentan la exposición colectiva "Los 4 elementos", con la que dejaron inaugurado un nuevo espacio destinado a exhibiciones temporales en el Museo Nacional de Historia y (MNHG).
La muestra reunió en un mismo lugar a estos cuatro artistas del Departamento de Conservación y Restauración del Museo, quienes, además de compartir una destacada trayectoria en las artes visuales, mantienen una estrecha relación profesional y creativa que los ha llevado a convertirse en cómplices de esta propuesta expositiva.
"Los 4 Elementos" la integran una docena de obras de gran formato en técnica mixta, donde los artistas exponen distintas miradas y lenguajes visuales que ponen de manifiesto la diversidad creativa y la riqueza de sus propuestas estéticas.
Para el historiador, catedrático y director del Museo Nacional de Historia y Geografía (MNHG), José G. Guerrero Sánchez esta área destinada a exposiciones temporales tiene como propósito fomentar el arte nacional y fortalecer el vínculo entre los hechos históricos trascendentales que, plasmados en diversas manifestaciones artísticas, constituyen una parte fundamental de nuestra cultura e identidad nacional.
En tanto que, los artistas expresaron su agradecimiento al director del Museo por brindarles la oportunidad de ser los primeros en exponer, así como de integrarse a una iniciativa de gran valor para la promoción del arte y la cultura.
El Museo Nacional de Historia y Geografía (MNHG), ubicado en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte de Santo Domingo, está abierto al público de martes a domingo, en horario de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. Para más información, pueden acceder a su perfil de Instagram: @museohistoriaygeografiard o comunicarse al teléfono (809) 687-6452.