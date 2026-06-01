Abre muestra "Los 4 Elementos" en el Museo Nacional de Historia y Geografía

Los artistas Diógenes Santana, Pedro Pablo Méndez, Odalis Lugo y Miguel Gómez, quienes conforman la exposición temporal "Los 4 elementos". ( FUENTE EXTERNA )

Los artistas visuales Odalis Lugo, Diógenes Santana, Pedro Pablo Méndez y Miguel Gómez presentan la exposición colectiva "Los 4 elementos", con la que dejaron inaugurado un nuevo espacio destinado a exhibiciones temporales en el Museo Nacional de Historia y (MNHG).

La muestra reunió en un mismo lugar a estos cuatro artistas del Departamento de Conservación y Restauración del Museo, quienes, además de compartir una destacada trayectoria en las artes visuales, mantienen una estrecha relación profesional y creativa que los ha llevado a convertirse en cómplices de esta propuesta expositiva.

"Los 4 Elementos" la integran una docena de obras de gran formato en técnica mixta, donde los artistas exponen distintas miradas y lenguajes visuales que ponen de manifiesto la diversidad creativa y la riqueza de sus propuestas estéticas.

Para el historiador, catedrático y director del Museo Nacional de Historia y Geografía (MNHG), José G. Guerrero Sánchez esta área destinada a exposiciones temporales tiene como propósito fomentar el arte nacional y fortalecer el vínculo entre los hechos históricos trascendentales que, plasmados en diversas manifestaciones artísticas, constituyen una parte fundamental de nuestra cultura e identidad nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/02/cubriendo-lo-oculto-de-pedro-pablo-mendez-9a020646.jpg "Cubriendo Lo Oculto", de Pedro Pablo Méndez. https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/02/look-at-my-dress-de-diogenes-santana-91d2c5dc.jpg "Look at my Dress", de Diógenes Santana. https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/02/de-la-loma-trayendo-suenos-es-una-de-las-obras-que-integran-la-exposicion-colectiva-los-4-elementos-de-odalis-lugo-e8e6f1b5.jpg "De la loma trayendo sueños" es una de las obras que integran la exposición colectiva "Los cuatro elementos" de Odalis Lugo. ‹ >

En tanto que, los artistas expresaron su agradecimiento al director del Museo por brindarles la oportunidad de ser los primeros en exponer, así como de integrarse a una iniciativa de gran valor para la promoción del arte y la cultura.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/02/rostro-de-mujer-del-artista-visual-maestro-y-expresidente-del-codap-miguel-gomez-12db6167.jpg Rostro de Mujer, del artista visual, maestro y expresidente del CODAP Miguel Gómez. (FUENTE EXTERNA)

El Museo Nacional de Historia y Geografía (MNHG), ubicado en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte de Santo Domingo, está abierto al público de martes a domingo, en horario de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. Para más información, pueden acceder a su perfil de Instagram: @museohistoriaygeografiard o comunicarse al teléfono (809) 687-6452.