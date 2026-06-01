Dominican Travel Solutions es reconocida en los LAWA Awards 2026 por su trayectoria en bodas destino

Fue premiada en LAWA Awards "Mejor agencia de viajes para bodas y eventos en Santo Domingo 2025". ( FUENTE EXTERNA )

La empresa Dominican Travel Solutions fue reconocida como "Mejor agencia de viajes para bodas y eventos en Santo Domingo 2025" en los Latin America Wedding Awards (LAWA Awards), una premiación que resalta la excelencia, innovación y calidad en la industria de bodas y eventos de Latinoamérica.

La empresa, dirigida por Sandia Contreras, cuenta con 14 años en el mercado y operaciones en República Dominicana y Atlanta, Estados Unidos. A lo largo de su trayectoria se ha especializado en la organización de bodas destino, lunas de miel, viajes y coordinación de eventos para clientes locales e internacionales.

El premio reconoce el trabajo que viene realizando la agencia dentro del turismo especializado y el segmento de bodas, destacándose por la atención personalizada y la coordinación de experiencias para grupos internacionales que eligen República Dominicana.

Dominican Travel Solutions ha logrado posicionarse dentro del sector por el cuidado en los detalles y el acompañamiento que ofrece a sus clientes durante todo el proceso de planificación de sus eventos.

"Nos sentimos muy agradecidos por este reconocimiento. Ha sido el resultado de años de trabajo y dedicación para ofrecer un servicio cercano y de calidad", expresó Sandia Contreras tras recibir el galardón.

Los Latin America Wedding Awards reconocen cada año a empresas y profesionales destacados de la industria de bodas y eventos en la región.