Una travesía artística que revela la identidad dominicana llega al Teatro Nacional

La artista Cecilia García, el ministro Luis Miguel De Camps García, la viceministra Ancell Scheker y el director Gelson Navarro durante el lanzamiento de "Travesía del Arte" en el Ministerio de Educación. ( SEVERO RIVERA )

Dieciocho regionales educativas celebrarán el talento joven y la creatividad en una iniciativa del Ministerio de Educación con la celebración de "Travesía del arte: origen y viaje de nuestra identidad", la muestra nacional estudiantil de la Modalidad en Artes que se realizará del 10 al 13 de este mes en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

Los detalles de la gala, que tiene ya trece años de instituida, fueron ofrecidos en un encuentro con la prensa encabezado por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, quien estuvo acompañado de la viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos, Ancell Scheker; el director de la Modalidad en Artes, Gelson Navarro, y la laureada artista Cecilia García, quien acudió al acto para apoyar la iniciativa.

"Travesía del arte: origen y viaje de nuestra identidad" será la plataforma para que los jóvenes que estudian en las escuelas del sistema público puedan mostrar sus capacidades en el canto, la danza, la música, la actuación, las artes visuales, la artesanía, entre otras manifestaciones artísticas.

En la explanada frontal del Ministerio de Educación, los organizadores ofrecieron una muestra de la creatividad de los jóvenes, con pinturas, artesanías, estatuas vivientes, música y danza.

"Me permito comenzar por saludar a los distintos miembros de la prensa que nos acompañan en esta mañana. Gracias a ustedes por aceptar esta invitación para dar a conocer, a través de ustedes, a todo el país, lo que su sistema educativo tiene, los valores de construcción de competencias, la construcción de competencias en nuestros estudiantes, también fortaleciendo características a través del arte", expresó De Camps.

El arte y la identidad nacional

El ministro recordó el papel histórico de las artes en la formación de la conciencia nacional.

"Gracias a las manifestaciones artísticas se logró, antes de 1844 en la República Dominicana, construir la conciencia que luego se conformó en la conciencia nacional, el sentimiento de un país", dijo

Agregó: "Ciertamente los territorios fueron el núcleo central, pero posteriormente con la filantropía y con la exposición de educación a través de las artes se logró ir dándole valor a los habitantes de nuestro país de por qué podíamos y debíamos constituirnos en una nación libre, soberana, de toda potencia extranjera, como dijo la palabra de nuestro fundador Juan Pablo Duarte", afirmó.

De Camps subrayó que más de cien escuelas secundarias del país ofrecen hoy la modalidad en artes. "Es muy probable que muchos dominicanos y dominicanas no sepan que cientos de secundarias en nuestro país ofrecen hoy una secundaria en modalidad de artes con las distintas concentraciones. Y salen de la secundaria estos chicos y estas chicas no solamente con estas capacidades fortalecidas, sino también integrándose como ciudadanos más completos", señaló.

Indicó además que en esta gestión el número de centros educativos que ofrecen la modalidad pasó de 57 a 113, prácticamente duplicando la oferta en aproximadamente año y medio.

Actualmente, 17,800 estudiantes cursan la secundaria en esa modalidad en todo el país, de los cuales unos 4,700 son de sexto grado y participarán en la exhibición nacional de este año.

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"Es muy probable que muchos dominicanos y dominicanas no sepan que cientos de secundarias en nuestro país ofrecen hoy una secundaria en modalidad de artes con las distintas concentraciones" Luis Miguel De Camps García Ministro de Educación “

"No es posible construir un ciudadano integral desde una visión de diferentes puntos de vista sin tomar en cuenta los aprendizajes que se logran y que se adquieren a través de las manifestaciones artísticas. Hay diferentes maneras en que los chicos y las chicas pueden aprender: pueden aprender escuchando una charla de su maestro, pero pueden aprender haciendo arte", expresó el ministro.

Informó que el Gobierno dominicano , encabezado por el presidente Luis Abinader , tiene como una de sus metas principales en educación el desarrollo de los politécnicos en las modalidades de Educación Técnico Profesional y Artes , con el objetivo de alcanzar más de 120,000 estudiantes . La meta específica para la Modalidad en Artes es llegar a 22,000 estudiantes para el año 2028.

, encabezado por el presidente , tiene como una de sus metas principales en educación el desarrollo de los politécnicos en las modalidades de y , con el objetivo de alcanzar más de . La meta específica para la es llegar a para el año 2028. La gala será inaugurada a las 4:00 pm del 10 de este mes y en la explanada frontal del Teatro Nacional será instalada una gran carpa para exhibir la creatividad de los participantes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/01/whatsapp-image-2026-06-01-at-11717-pm-2-4e59c78c.jpeg Una muestra de algunas obras elaboradas por los estudiantes.

Competencias creativas

La viceministra Scheker explicó que la muestra nacional representa la culminación de un proceso pedagógico y artístico desarrollado durante todo el año escolar. "Este proyecto fortalece competencias creativas y profesionales, promueve aprendizajes interdisciplinarios y permite que los estudiantes conecten el arte con su identidad, su entorno y su proyecto de vida", indicó.

Scheker añadió que el diseño curricular de la modalidad incluye tanto las áreas académicas del nivel secundario como áreas especializadas según la mención elegida por el estudiante.

"Desde el área de lengua española, los muchachos trabajan la apreciación artística a través de la narración y la descripción. En matemáticas, los estudiantes de danza, teatro y artes visuales utilizan la geometría, y desarrollan competencias para conectar, modelar, presentar y argumentar", detalló.

El componente académico comprende 17 horas y el componente especializado, 23 horas. Todos los centros que ofrecen esta modalidad son de jornada escolar extendida.

La viceministra destacó que la modalidad también favorece la convivencia y la permanencia escolar. "Hemos visto efectos muy positivos. Los estudiantes hacen un gran esfuerzo porque deben atender tanto lo académico como su mención de arte, pero lo hacen con tanto entusiasmo que ese sacrificio se convierte en motivación", señaló.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/01/whatsapp-image-2026-06-01-at-11716-pm-5917d333.jpeg Piezas de joyería y bisutería confeccionadas por jóvenes del sistema educativo público, muestra del talento artesanal que llegará al Teatro Nacional Eduardo Brito. (SEVERO RIVERA)

Impacto y alcance de la Travesía del arte en la formación estudiantil

En cuanto a la inclusión, Scheker informó que el programa cuenta con aproximadamente doce estudiantes con discapacidad en el Centro de Artes de Japón, en Sabana Perdida, en la especialidad de danza, así como estudiantes percusionistas con discapacidad visual en la Regional 16 y en el centro Montríz.

El director de la Modalidad en Artes, Gelson Navarro, destacó que esta exhibición se ha consolidado como uno de los principales espacios de proyección del talento estudiantil del sistema educativo preuniversitario.

"Esta travesía artística pone en valor nuestras raíces, nuestra diversidad cultural y el potencial creativo de miles de jóvenes que hoy se preparan para aportar al desarrollo cultural y productivo de la República Dominicana", expresó.

Navarro explicó que previo a la exhibición nacional, los estudiantes participaron en un amplio proceso de presentaciones y evaluaciones desarrollado en centros educativos y etapas regionales en todo el país, donde fueron seleccionadas las propuestas más destacadas de cada provincia para representar la riqueza cultural y artística de sus comunidades.

Durante la muestra, los estudiantes presentarán competencias y habilidades desarrolladas en menciones como música, danza, teatro, multimedia, cine y fotografía, artes visuales, cerámica, joyería, bisutería, y trabajo en metal y madera.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/01/whatsapp-image-2026-06-01-at-21754-pm-3-932501f3.jpeg La artista Cecilia García durante su intervención en el lanzamiento de Travesía del Arte, donde respaldó la iniciativa del Ministerio de Educación. (SEVERO RIVERA)

Disciplina y entusiasmo

La artista Cecilia García, quien asistió al acto para respaldar la iniciativa, aseguró que fue la propia muestra la que la sorprendió.

"Cuando el ministro me habló del bachillerato en artes. Y yo dije: ¿cómo? De ahí pasamos a ver la entrega número doce, el año pasado, en Bellas Artes. Y yo me quedé maravillada. Dije: pero esto nadie lo sabe. Esto hay que propagarlo, la gente de la prensa es la más importante para que dé a conocer todos estos logros", relató.

García destacó la disciplina y el entusiasmo de los participantes, muchos de ellos provenientes de familias de escasos recursos.

"A veces me pongo a compararlos con los profesionales que llegamos tarde a los sitios porque se dañó el carro, o que no pudimos ir a tal o cual ensayo. Y ver a estos chicos que a veces tienen que ir caminando a los lugares, las madres que se despiertan todavía más temprano para poderlos llevar, ellos entusiasmados, dejando de hacer lo que sea por participar y sobre todo para mantener la disciplina", expresó.

"Claro que se merecen el derecho y la oportunidad de poder demostrar su arte en la sala más extraordinaria de nuestro país, que es el Teatro Nacional. Se lo merecen y se lo han ganado", subrayó García.