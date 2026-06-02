Celebrarán la undécima edición del Festival Gastronómico de la Leche

Directiva de Cocdepal anuncia la celebración de la próxima edición del Festival Gastronómico de la Leche. ( PATRICIA HEREDIA )

La Comisión Civil de Desarrollo de la Provincia La Altagracia (Cocdepal) anunció la celebración de la undécima edición del Festival Gastronómico de la Leche, evento que se desarrollará los días 5, 6 y 7 de junio en la Vía Cultural Antonio Valdez de Higüey, con una variada programación que incluirá actividades gastronómicas, culturales, educativas y artísticas para toda la familia.

Durante una rueda de prensa, la presidenta de Cocdepal, Ana Valdez de Yunes, junto al vicealcalde Pablo Ávila, en representación de la alcaldesa Karina Aristy, ofreció los detalles de la actividad, dedicada este año al emprendedor y productor lácteo Taulismo Careche. Además, contará con El Salvador como país invitado y la provincia de Samaná como invitada especial.

Ávila reiteró el respaldo del Ayuntamiento de Higüey al evento y destacó que la institución dispondrá de todos los recursos necesarios para garantizar su desarrollo.

"Para la alcaldesa Karina Aristy constituye un motivo muy especial apoyar este tipo de actividades, porque representan una continuidad del legado del ingeniero Darío Yunes, quien siempre apostó por la cultura y el desarrollo de nuestra provincia", expresó.

Indicó que el cabildo pondrá a disposición unidades de apoyo, suministro permanente de agua, Policía Municipal, personal de limpieza, manejo de residuos sólidos y el Cuerpo de Bomberos durante los tres días de celebración.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/02/9d2b201d-0497-4082-a8bd-1b5ca1c75aea-33800602.jpg Directiva de Cocdepal anuncia el Festival Gastronómico de la Leche en la La Altagracia. (PATRICIA HEREDIA)

Por su parte, Valdez de Yunes destacó que alcanzar once años de realización representa el resultado de un arduo trabajo y del respaldo constante de la población altagraciana.

"Han sido once años de esfuerzo, con muchos logros alcanzados y con la esperanza de seguir creciendo. Este festival es una celebración gastronómica, artesanal y cultural, pero sobre todo un espacio de encuentro para las familias de La Altagracia y de todo el país", manifestó.

La inauguración oficial se realizará el viernes 5 de junio a las 5:00 de la tarde. La jornada incluirá la presentación del Ballet Folclórico y la actuación de Christian Bort junto a Alta Band.

Valdez de Yunes explicó que, como cada año, el festival contará con la participación de instituciones estrechamente vinculadas al legado de Darío Yunes, entre ellas la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el Liceo Gerardo Jansen y los centros penitenciarios del nuevo modelo.

"El ingeniero Darío Yunes creía firmemente en la educación, la cultura y la reinserción social. Siempre decía que cuando un joven aprende música o arte, se le abre una oportunidad distinta para su futuro", señaló.

Programación cultural

Entre las actividades programadas para el sábado figuran una charla sobre el subsidio de viviendas del Estado, a cargo del arquitecto Elmer González; una jornada de bancarización impulsada por el Banco de Reservas; la participación de Panaca con el Aula Viva del Queso y una clase magistral organizada por el Centro de Superación de Boca Chica, dirigida especialmente a mujeres beneficiarias del programa Supérate de la región Yuma.

La presidenta de Cocdepal explicó que esta iniciativa busca brindar oportunidades de capacitación en áreas relacionadas con la gastronomía, la elaboración de picaderas, comida callejera y otros emprendimientos culinarios, con el objetivo de fomentar la independencia económica de las participantes.

El domingo se llevará a cabo la tradicional Subasta Ganadera Don Denis Cereales, a partir de las 10:00 de la mañana, donde productores podrán adquirir becerros y becerras donados por ganaderos de la región para fortalecer la producción pecuaria.

Ese mismo día será puesta en circulación la obra "La leyenda de los hombres rana", de Ángel Lockward, publicada con motivo del 60 aniversario de la histórica Batalla del Hotel Matum.

La agenda artística incluirá presentaciones de la Orquesta de la Policía Nacional, la Orquesta del Ejército de República Dominicana, agrupaciones estudiantiles del Liceo Gerardo Jansen, artistas invitados y un karaoke abierto a la participación del público.

Durante el encuentro, el secretario general de Cocdepal, Julio César Cedano, informó que el proceso de instalación de los expositores comenzará el jueves 4 de junio a partir de las 4:00 de la tarde. Explicó que los participantes seleccionados mediante inscripción digital recibirán sus acreditaciones y orientaciones para el montaje de sus espacios.

Asimismo, José Miguel Pion recordó que los expositores deberán cumplir estrictamente con las normas de higiene y seguridad alimentaria establecidas por los organizadores.

Indicó que todos los productos comercializados deben estar elaborados a base de leche o derivados lácteos, mientras que los vendedores de alimentos deberán utilizar mandiles, guantes, gorros y mascarillas. En el caso de los artesanos, será obligatorio el uso de la camiseta oficial del festival.

Los organizadores reiteraron que está prohibida la venta de bebidas alcohólicas y el uso de equipos de sonido que puedan afectar el ambiente familiar del evento. Además, exhortaron a los participantes a mantener limpios sus espacios durante toda la celebración.

Cocdepal destacó que el Festival Gastronómico de la Leche se ha consolidado como uno de los eventos más importantes de la provincia La Altagracia, promoviendo la gastronomía basada en productos lácteos, el emprendimiento local, la cultura y la integración familiar.