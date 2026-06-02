República Dominicana promueve su candidatura al Comité del Patrimonio Mundial en la Unesco

Roberto Ángel Salcedo durante la inauguración de la Semana de América Latina y el Caribe en la sede de la Unesco, en París. ( SUMINISTRADA )

París. El ministro de Cultura de la República Dominicana, Roberto Ángel Salcedo, encabezó este martes la inauguración de la Semana de América Latina y el Caribe en la sede de la Unesco, en la capital francesa, un encuentro que reúne a representantes de los países de la región para promover el diálogo intercultural, la cooperación y el desarrollo sostenible a través de la cultura.

El foro, que se desarrolla del 2 al 5 de junio bajo la coordinación del Grupo de América Latina y el Caribe (Grulac), incluye una agenda de exposiciones artísticas, muestras gastronómicas, ferias artesanales, proyecciones cinematográficas y foros académicos orientados a resaltar los valores de la paz, la diversidad y la sostenibilidad.

Una plataforma para fortalecer la identidad regional

Durante la ceremonia inaugural, Salcedo destacó la riqueza cultural compartida por los países latinoamericanos y caribeños y afirmó que "hablar de América Latina y el Caribe es hablar de historia viva, de mestizaje, de identidad, de una diversidad que no fragmenta, sino que enriquece".

El funcionario señaló que el encuentro constituye una oportunidad para fortalecer los vínculos entre las naciones de la región y proyectar ante el mundo una identidad construida a partir del intercambio de culturas, tradiciones y expresiones artísticas que continúan enriqueciendo el patrimonio común de sus pueblos.

Al referirse a la República Dominicana, destacó que la identidad nacional se ha forjado a partir de múltiples influencias culturales que hoy se reflejan en un patrimonio ampliamente reconocido a nivel internacional.

El patrimonio dominicano en el escenario internacional

Entre los ejemplos citados por el ministro figuran la Cofradía del Espíritu Santo de los Congos de Villa Mella y la tradición del teatro bailado Cocolo de los Guloyas de San Pedro de Macorís, primeras expresiones culturales dominicanas inscritas por la Unesco.

También resaltó el reconocimiento otorgado al merengue y la bachata como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, así como la inscripción, en diciembre de 2024, de los conocimientos y prácticas tradicionales para la elaboración y el consumo del casabe mediante una candidatura multinacional impulsada junto a Cuba, Haití, Honduras y Venezuela.

Salcedo subrayó además el papel de la Unesco en la preservación del patrimonio cultural y afirmó que la organización contribuye a garantizar la protección de las tradiciones, las lenguas y las expresiones culturales de los pueblos.

"La cultura no es un privilegio: es un derecho inalienable y una herramienta esencial para la paz y el desarrollo sostenible", expresó el ministro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/02/whatsapp-image-2026-06-02-at-125339-pm-f28dae4f.jpeg El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, saluda a representantes de las delegaciones de América Latina y el Caribe durante la inauguración de la Semana de América Latina y el Caribe 2026 en la sede de la UNESCO, en París, Francia.

República Dominicana busca un puesto en el Comité del Patrimonio Mundial

Durante su intervención, Salcedo promovió la candidatura de la República Dominicana para integrar el Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco durante el período 2027-2031.

Explicó que este organismo es responsable de evaluar nuevas inscripciones en la Lista del Patrimonio Mundial, supervisar el estado de conservación de los bienes reconocidos y orientar la asignación de recursos destinados a su protección.

El ministro destacó que la participación dominicana en ese organismo fortalecería la presencia del país en los procesos de preservación y promoción del patrimonio cultural a escala global.

Exposición de máscaras de carnaval

Como parte de la apertura del evento quedó inaugurada una exposición de máscaras de carnaval representativas de distintas regiones del país. Salcedo destacó que estas piezas reflejan la riqueza de las tradiciones dominicanas y la convergencia de las herencias indígena, africana y europea que forman parte de la identidad nacional.

La programación de la Semana de América Latina y el Caribe concluirá el próximo 5 de junio con la celebración del Día del Caribe, una jornada dedicada a resaltar la gastronomía, la música y la danza de la región, así como el aporte de las industrias creativas al desarrollo económico y al fortalecimiento del diálogo intercultural.