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Teatro Las Máscaras
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El Teatro Las Máscaras presenta su primer Festival de Mujeres

Germana Quintana impulsa un espacio escénico creado por y para mujeres

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    El Teatro Las Máscaras presenta su primer Festival de Mujeres
    La iniciativa del Teatro Las Máscaras reúne obras escritas, dirigidas y protagonizadas por mujeres, entre ellas de la actriz Lidia Ariza. (FUENTE EXTERNA)

    Porque las voces femeninas siguen ocupando un espacio preponderante en el desarrollo de la sociedad, el Teatro Las Máscaras y su directora Germana Quintana presentan su primer Festival de Mujeres, un espacio creado por y para mujeres, que reúne historias capaces de hacernos reír, conmovernos, identificarnos y sanar.

    Las producciones que estarán en escena hasta mediados del mes de agosto, son escritas, dirigidas y actuadas por mujeres, permitiendo que las dramaturgas, directoras y actrices muestren su capacidad técnica y creativa sin depender de intermediarios.

    Bajo la dirección de Quintana, el festival presenta tres producciones que celebran la experiencia femenina desde distintas perspectivas:

    "Sí, son 50 ¿y qué?" cuenta con las actuaciones de Lidia Ariza y Montessori Ventura, ya estrenada seguirá en escena hasta el 21 de junio, viernes y sábados 8:30 p.m y domingo a las 6:30.

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    Infografía
    La actriz Montessori Ventura también se une. (FUENTE EXTERNA)

    Se trata de una divertida mirada a las muchas situaciones, cambios y experiencias que acompañan a la mujer a partir de los 50, en una propuesta donde el público también forma parte de la historia.

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    "Las tres hijas de su Madre", tiene actuaciones de Lidia Ariza, Montessori Ventura y Aleja Johnson, en escena del 3 al 26 de julio. Explora la complejidad de la familia y el difícil pero necesario camino hacia sanar las heridas que deja una madre que no siempre estuvo presente.

    • Son hermanas, tres mujeres extremas y complementarias que se reúnen durante toda una noche para tratar de resolver la gran pregunta de su vida: ¿por qué las abandonó su madre?

    "Ay amor ya no me quieras tanto" sube a escena del 31 de julio al 16 de agosto y se trata de una historia sobre la complicidad y la amistad entre mujeres, que nace de la manera más inesperada.  Actúan Lidia Ariza y Montessori Ventura. Todas las funciones son en los horarios tradicionales. Cuentan con la colaboración de La Colmena del Arte y Distrito Cultura.

    Las boletas están disponibles en tix.do al precio de 800 pesos por persona. 

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