El Teatro Las Máscaras presenta su primer Festival de Mujeres

La iniciativa del Teatro Las Máscaras reúne obras escritas, dirigidas y protagonizadas por mujeres, entre ellas de la actriz Lidia Ariza. ( FUENTE EXTERNA )

Porque las voces femeninas siguen ocupando un espacio preponderante en el desarrollo de la sociedad, el Teatro Las Máscaras y su directora Germana Quintana presentan su primer Festival de Mujeres, un espacio creado por y para mujeres, que reúne historias capaces de hacernos reír, conmovernos, identificarnos y sanar.

Las producciones que estarán en escena hasta mediados del mes de agosto, son escritas, dirigidas y actuadas por mujeres, permitiendo que las dramaturgas, directoras y actrices muestren su capacidad técnica y creativa sin depender de intermediarios.

Bajo la dirección de Quintana, el festival presenta tres producciones que celebran la experiencia femenina desde distintas perspectivas:

"Sí, son 50 ¿y qué?" cuenta con las actuaciones de Lidia Ariza y Montessori Ventura, ya estrenada seguirá en escena hasta el 21 de junio, viernes y sábados 8:30 p.m y domingo a las 6:30.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/03/monte-copy-d08d11af.jpg La actriz Montessori Ventura también se une. (FUENTE EXTERNA)

Se trata de una divertida mirada a las muchas situaciones, cambios y experiencias que acompañan a la mujer a partir de los 50, en una propuesta donde el público también forma parte de la historia.

"Las tres hijas de su Madre", tiene actuaciones de Lidia Ariza, Montessori Ventura y Aleja Johnson, en escena del 3 al 26 de julio. Explora la complejidad de la familia y el difícil pero necesario camino hacia sanar las heridas que deja una madre que no siempre estuvo presente.

Son hermanas, tres mujeres extremas y complementarias que se reúnen durante toda una noche para tratar de resolver la gran pregunta de su vida: ¿por qué las abandonó su madre?

"Ay amor ya no me quieras tanto" sube a escena del 31 de julio al 16 de agosto y se trata de una historia sobre la complicidad y la amistad entre mujeres, que nace de la manera más inesperada. Actúan Lidia Ariza y Montessori Ventura. Todas las funciones son en los horarios tradicionales. Cuentan con la colaboración de La Colmena del Arte y Distrito Cultura.

Las boletas están disponibles en tix.do al precio de 800 pesos por persona.