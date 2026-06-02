Julio Llort Guindulain, maestro restaurador, fallece y deja un legado en el arte

Julio Llort Guindulain un artista visual vino de España y acogió a la República Dominicana como su segunda patria. ( INSTAGRAM DEL ARTISTA )

El destacado artista, pintor y maestro restaurador Julio Llort Guindulain falleció el pasado 30 de mayo de 2026 en la República Dominicana, dejando un legado que marcó profundamente la preservación del patrimonio cultural y el desarrollo de las artes visuales nacionales.

La información fue dada a conocer por el Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (Codap), entidad que expresó su pesar por la partida de quien consideró uno de los más respetados restauradores y defensores del patrimonio artístico dominicano.

"Con profundo pesar despedimos a Julio Llort Guindulain, un profesional ejemplar cuya labor contribuyó de manera decisiva a la conservación de importantes bienes culturales del país. Su legado permanecerá vivo en cada obra restaurada y en cada espacio patrimonial preservado", expresó Joel Gonell, presidente del Codap.

Una vida dedicada al arte y la restauración

Nacido en Barcelona, España, el 18 de enero de 1937, y posteriormente naturalizado dominicano, Julio Llort Guindulain dedicó gran parte de sus casi nueve décadas de vida a la creación artística, la restauración y la preservación del patrimonio cultural.

Formado desde temprana edad en reconocidas academias de Bellas Artes de su ciudad natal, desarrolló una sólida carrera en las áreas de pintura, vitrales, esmalte al fuego y restauración de obras de arte de alto valor histórico.

Su trayectoria profesional se extendió por España, Puerto Rico y la República Dominicana, país al que llegó en 1968 y donde dejó una huella significativa en la historia cultural nacional.

Su aporte a la conservación del patrimonio

Llort Guindulainfue designado Restaurador de la Galería Nacional del Palacio de Bellas Artes durante el gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Posteriormente desempeñó importantes funciones como restaurador, conservador y museógrafo en diversas instituciones culturales dominicanas.

A lo largo de su carrera participó en la restauración, conservación y organización de importantes colecciones y monumentos patrimoniales, entre ellos el Palacio de Bellas Artes, el Museo de las Casas Reales, la Casa del Tostado, la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural, el Cabildo de la Catedral Primada de América, la Basilica de Higüey, el Convento de los Dominicos, el Museo del Hombre Dominicano y la Casa de Duarte.

Su trabajo contribuyó de manera significativa a la preservación de la memoria histórica y artística de la República Dominicana.

Una obra reconocida dentro y fuera del país

Como pintor, su obra fue exhibida en numerosas exposiciones individuales y colectivas realizadas en España, Puerto Rico, República Dominicana, Bélgica y Alemania.

Su producción artística se distinguió por la sensibilidad estética, el dominio técnico y el respeto por la tradición artística, cualidades que le permitieron ganarse el reconocimiento de colegas, críticos y amantes del arte.

"La comunidad artística dominicana pierde a una figura de extraordinario valor humano y profesional. Julio Llort dedicó su vida al arte y a la protección de nuestro patrimonio cultural", manifestó Gonell.

Dolor en la comunidad cultural

La partida física de Julio Llort Guindulain representa una sensible pérdida para las artes visuales dominicanas y para quienes valoran la conservación del patrimonio cultural.

El Codap se unió al dolor de familiares, amigos y miembros de la comunidad artística, al tiempo que elevó plegarias por el eterno descanso de quien dedicó su vida a proteger y restaurar parte importante de la memoria histórica nacional.