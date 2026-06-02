La princesa Leonor se convierte en la primera paracaidista de la Familia Real española

La princesa Leonor añade una nueva experiencia a su preparación castrense, diseñada para familiarizarla con las distintas ramas de las Fuerzas Armadas españolas. ( INSTAGRAM )

La princesa de Asturias, Leonor de Borbón, acaba de lograr otro hito en la historia de la monarquía española.

La hija de los reyes de España Felipe y Letizia completó con éxito el Curso Básico de Paracaidismo impartido en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, ubicada en la Base Aérea de Alcantarilla, en Murcia, como parte complementaria de la formación que actualmente desarrolla en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA).

Junto a cerca de medio centenar de compañeros de la AGA, la heredera al trono español recibió instrucción especializada y realizó varios saltos paracaidistas en modalidad automática, incluyendo un salto nocturno, una de las pruebas más exigentes del programa.

Tras concluir el entrenamiento, Leonor recibió el diploma acreditativo y el distintivo de "Cazador Paracaidista", reconocimiento que certifica la superación del curso y la capacitación básica para este tipo de operaciones militares.

En las imágenes publicadas por la Casa Real muestran a Leonor durante distintas fases del entrenamiento: desde la preparación previa al salto hasta su lanzamiento desde un avión militar C-212 Aviocar. La hereda se mostró feliz y entusiasmada de realizar este acto.

Con esta formación, la princesa añade una nueva experiencia a su preparación castrense antes de asumir en el futuro sus responsabilidades institucionales como jefa suprema de las Fuerzas Armadas, cargo que corresponde al monarca en España.

Una formación militar inédita para una heredera

La formación militar de la princesa Leonor comenzó en agosto de 2023, cuando ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza, centro de formación del Ejército de Tierra. Allí completó su primer año de instrucción, participando en maniobras, ejercicios tácticos y actividades propias de los futuros oficiales del ejército.

Asimismo, en 2024, continuó su preparación en la Escuela Naval Militar de Marín, en Galicia, donde recibió formación vinculada a la Armada española. Durante esa etapa también participó en travesías de instrucción y actividades navales junto a otros guardiamarinas.

Actualmente cursa el tercer y último año de su programa militar en la Academia General del Aire y del Espacio, en San Javier (Murcia), donde recibe entrenamiento relacionado con la aviación militar y las operaciones aéreas.

Visita República Dominicana

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/03/buque-escuela-1286311e.jpg El buque recorrió miles de millas náuticas, tocando puerto en Canarias, Salvador de Bahía (Brasil), Montevideo (Uruguay), Punta Arenas y Valparaíso (Chile), El Callao (Perú), Panamá y Cartagena/Santa Marta (Colombia), hasta llegar a República Dominicana. (DANIA ACEVEDO)

En mayo del 2025, la princesa Leonor, heredera al trono de España, llegó a las costas dominicanas en el histórico buque escuela de la Armada española, Juan Sebastián de Elcano. El buque atracó en el puerto de Punta Torrecilla, en Santo Domingo, como parte de su XCVII crucero de instrucción

El emblemático velero fue recibido con un intercambio de salvas, mientras sonaban los acordes de los himnos de España y República Dominicana interpretados por la banda de la Armada dominicana y los músicos del buque. En la cubierta, los 76 guardiamarinas, entre ellos la princesa de Asturias, saludaban marcialmente como parte del protocolo de llegada.

La preparación de Leonor sigue un modelo similar al que realizaron en su momento su padre, el rey Felipe VI, y su abuelo, el rey Juan Carlos I, aunque adaptado a los tiempos actuales y con una amplia exposición a las tres ramas de las Fuerzas Armadas: Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire y del Espacio.

La Casa Real ha señalado que esta formación tiene como objetivo proporcionar a la futura reina una visión integral de las capacidades y funciones de las Fuerzas Armadas españolas, una institución estrechamente vinculada a la Corona según la Constitución española.