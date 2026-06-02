Lanzan concurso para reconocer periodismo sobre voluntariado corporativo

La empresa Conexión RSE anunció la realización de la primera edición del Concurso de Comunicación sobre Voluntariado Corporativo, una iniciativa orientada a estimular y reconocer el trabajo de periodistas y comunicadores que contribuyen a visibilizar el impacto de las acciones voluntarias desarrolladas por empresas e instituciones en la República Dominicana.

El certamen se enmarca en la celebración del Año Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Sostenible y está dirigido a profesionales de medios impresos, digitales, televisivos y creadores de contenido en redes sociales que hayan publicado trabajos relacionados con el voluntariado corporativo.

Podrán participar los autores de reportajes, entrevistas y otros contenidos difundidos entre junio y octubre de 2026. Las categorías establecidas son reportaje escrito en periódicos, semanarios o revistas impresas; reportaje televisivo; y contenido en entorno digital, incluyendo publicaciones en Instagram, Facebook, YouTube, así como capítulos de podcast y entrevistas testimoniales.

El gerente general de Conexión RSE, Tony Arias Gil, explicó que el objetivo de esta primera edición es promover una narrativa que destaque las experiencias, aprendizajes y aportes de las empresas en materia de voluntariado.

"Creemos que la mejor manera de celebrar los valores de los voluntarios es crear una conversación y una narrativa que permita aterrizar la idea de solidaridad a través de la acción voluntaria", expresó.

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Arias Gil informó que el jurado estará integrado por Néstor Estévez, de NESCOM; Jared Ortiz, de Alianza ONG; Isabel Fiallo, de SERVIR-D; Leonardo Muñoz, del CASFL; Rafael Álvarez, profesor universitario, y la especialista uruguaya en voluntariado Stefania Yapor.

Destacó que los integrantes del jurado comparten una trayectoria vinculada a la comunicación, la formación y la promoción del voluntariado desde diferentes ámbitos.

El objetivo

De su lado, la gerente de Contenido de Conexión RSE, Yasmín Dishmey Marte, señaló que el reconocimiento busca impulsar una mayor presencia de las historias de voluntariado en la agenda mediática nacional.

"Buscamos que el voluntariado deje de ser visto únicamente como un aspecto social complementario y sea entendido como un eje estratégico y transversal a las instituciones, debido al impacto que genera en los beneficiarios, en los voluntarios y en las propias empresas", afirmó.

Los organizadores indicaron que las bases del concurso y el formulario de inscripción están disponibles en la página web de Conexión RSE, donde los interesados podrán conocer los requisitos para participar.