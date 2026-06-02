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"Radical: la raíz del problema" llega a la televisión con enfoque en investigación periodística

Conducido por la periodista Pamela Rojas, iniciará transmisiones el 6 de junio y abordará denuncias ciudadanas y temas de interés público

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    "Radical: la raíz del problema" llega a la televisión con enfoque en investigación periodística
    Pamela Rojas estrenará programa de investigación periodística en Cinevisión Canal 19. (FUENTE EXTERNA)

    La periodista Pamela Rojas presentó "Radical: La raíz del problema", un programa de investigación periodística que comenzará a transmitirse el próximo 6 de junio por Cinevisión Canal 19.

    Según informó durante el lanzamiento del espacio, la propuesta estará enfocada en la recepción y seguimiento de denuncias ciudadanas, así como en la investigación de situaciones que afectan a distintos sectores de la sociedad y temas vinculados al funcionamiento de las instituciones públicas.

    El programa incluirá reportajes especiales y seguimiento a casos de interés público.

    De acuerdo con Rojas, la iniciativa busca examinar las causas de diversos problemas sociales y dar visibilidad a asuntos planteados por la ciudadanía.

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      • "Radical: La raíz del problema" se transmitirá los sábados a las 6:30 de la tarde por Cinevisión Canal 19.
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