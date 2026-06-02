Willy Pérez lleva la esencia de Quisqueya a Nueva York con su exposición número 44

La ciudad de Nueva York será escenario de un nuevo capítulo en la trayectoria artística de Willy Pérez. El próximo 5 de junio, el reconocido pintor dominicano inaugurará Quisqueya en Colores, su exposición individual número 44, una propuesta que explora la riqueza visual de la República Dominicana a través de una selección de obras concebidas desde una mirada contemporánea.

La muestra será presentada en la sede de la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior, ubicada en el Alto Manhattan, como parte de los esfuerzos institucionales orientados a promover la creación artística dominicana en espacios internacionales y fortalecer los vínculos culturales con la diáspora.

A través de paisajes, símbolos y referencias que remiten al imaginario nacional, Quisqueya en Colores propone una aproximación plástica a la identidad dominicana. En las obras de Pérez convergen elementos de la tradición caribeña con recursos expresivos contemporáneos, en una búsqueda constante por reinterpretar el territorio, la memoria y las emociones que lo habitan.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el mes de julio y ofrecerá a los visitantes la oportunidad de acercarse al trabajo de uno de los artistas dominicanos de mayor trayectoria dentro y fuera del país.

Heredero de una importante tradición artística, Willy Pérez es hijo del maestro Guillo Pérez, figura fundamental de la pintura dominicana del siglo XX.

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Formado en la Art Students League de Nueva York y graduado en Psicología, ha desarrollado una carrera de casi cinco décadas, durante la cual ha presentado exposiciones individuales en Estados Unidos, Europa y diversos países del Caribe.

Su obra se caracteriza por una exploración constante del color, la forma y el paisaje, con especial atención a los elementos naturales del entorno insular. Dentro de su producción, el agua ocupa un lugar central como símbolo de movimiento, transformación y conexión con el universo caribeño.

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Además de su labor creativa, Pérez dirige actualmente la Escuela de Arte Guillo Pérez, institución dedicada a la formación de nuevas generaciones de artistas y a la preservación del legado cultural de una de las familias más influyentes de las artes visuales dominicanas.

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Con Quisqueya en Colores, el artista vuelve a situar la experiencia dominicana en el centro de su propuesta estética, trasladando a Nueva York una visión pictórica donde convergen territorio, memoria e identidad.