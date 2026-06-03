El Blachy estrena "I Miss You", una propuesta romántica con el sello del merengue típico
La producción audiovisual cuenta con la participación del actor dominicano Manny Pérez
El cantante de música típica El Blachy presentó su nuevo sencillo, "I Miss You", una canción de corte romántico dentro del género del merengue típico.
El lanzamiento incluye un videoclip filmado en Nueva Jersey, Estados Unidos, con la participación del actor dominicano Manny Pérez, quien forma parte de la historia desarrollada en la producción audiovisual.
El video fue realizado por la productora RSK Films y acompaña la propuesta musical escrita por el propio artista.
- "I Miss You" se suma al repertorio reciente de El Blachy, intérprete de temas como "Hola Perdida", y forma parte de sus proyectos musicales para este año.
El Blachy lleva el merengue típico a escenarios de Estados Unidos durante su actual gira
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La canción está disponible en plataformas digitales de música, mientras que el videoclip puede verse a través de los canales oficiales del artista.