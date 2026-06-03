Hoy se cumplen 113 años del nacimiento de Pedro Mir

Pedro Mir, declarado Poeta Nacional de la República Dominicana en 1984, dejó una obra que sigue siendo referente de la identidad y la literatura dominicanas ( ARCHIVO )

Cada 3 de junio, la República Dominicana recuerda el nacimiento de Pedro Mir, el poeta que logró plasmar en versos la esencia de un país marcado por la historia, las luchas sociales y el orgullo de su gente.

Nacido en San Pedro de Macorís el 3 de junio de 1913, Pedro Julio Mir Valentín se convirtió en una de las figuras más influyentes de la literatura nacional y en una de las voces intelectuales más respetadas del siglo XX. Su legado trascendió la poesía para abarcar el ensayo, la historia, la docencia y el pensamiento crítico.

Aunque se graduó de Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y ejerció como abogado, fue la literatura la que terminó definiendo su trayectoria. Desde joven mostró interés por la escritura y comenzó a publicar poemas inspirados en la realidad social dominicana, una temática que marcaría gran parte de su obra.

El poeta de la dominicanidad

Hablar de Pedro Mir es hablar de identidad nacional. Su obra más conocida, "Hay un país en el mundo", publicada en 1949, se convirtió en una referencia fundamental para comprender la historia y la sensibilidad del pueblo dominicano.

A través de sus versos, Mir retrató las desigualdades, las esperanzas y los desafíos de la nación, construyendo una poesía comprometida con la realidad social y alejada de los convencionalismos de su época.

Su escritura conectó con miles de lectores dentro y fuera del país y ayudó a posicionar la literatura dominicana en escenarios internacionales.

Exilio y creación

Durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, Pedro Mir fue objeto de presiones y amenazas debido a sus posiciones críticas y a su visión social de la literatura.

La situación lo obligó a abandonar el país en 1947 y establecerse en Cuba, donde permaneció durante varios años. Fue precisamente durante ese período cuando escribió algunas de sus obras más reconocidas, entre ellas "Hay un país en el mundo" y "Contracanto a Walt Whitman".

El exilio fortaleció su visión humanista y amplió su influencia intelectual en América Latina, donde participó en congresos, conferencias y actividades culturales.

Intelectual y maestro

Tras su regreso a República Dominicana luego de la caída de la dictadura, Pedro Mir retomó su labor académica y se dedicó a la enseñanza universitaria.

Además de la poesía, realizó importantes aportes en el campo de la historia y el ensayo. En 1974 obtuvo el Premio Anual de Historia por su obra "Las raíces dominicanas de la Doctrina Monroe" y un año después recibió el Premio Anual de Poesía por "El huracán Neruda".

También incursionó en la narrativa con la publicación de la novela "Cuando amaban las tierras comuneras", editada en México en 1978.

El reconocimiento de una nación

El prestigio de Pedro Mir fue creciendo hasta convertirse en una figura central de la cultura dominicana.

En 1982 recibió el título de Profesor Meritísimo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Premio Caonabo de Oro. Dos años más tarde, el Congreso Nacional lo declaró oficialmente Poeta Nacional de la República Dominicana, una distinción reservada para quienes han realizado aportes extraordinarios a la cultura nacional.

Ese reconocimiento consolidó una trayectoria dedicada a exaltar los valores nacionales y a defender la función social de la literatura.

Un legado vigente

Pedro Mir falleció el 11 de julio de 2000 en Santo Domingo, a los 87 años, pero su obra continúa formando parte de los programas educativos, estudios académicos y actividades culturales del país.

A 113 años de su nacimiento, sus poemas siguen siendo leídos y citados como una expresión profunda de la identidad dominicana. Su voz permanece viva en cada generación que descubre en sus versos una manera de entender la historia, la memoria y el alma de la nación.