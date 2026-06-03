Gisel Castillo presenta su libro "Ser visible" en Bogotá como parte de gira internacional

Tatiana Arias y Gisel Castillo posan con el libro, durante la presentación. ( FUENTE EXTERNA )

La autora y conferencista dominicana Gisel Castillo presentó su libro Ser visible y ofreció la conferencia El poder de ser visible durante una actividad celebrada en Casa República, en Bogotá, Colombia, como parte del inicio de su gira internacional.

Al encuentro asistieron profesionales vinculados al desarrollo humano, el liderazgo y el emprendimiento. Entre los presentes estuvieron la psicóloga dominicana Janis Santaella; la conferencista colombiana Tatiana Arias; la mentora en ventas Karen Mora; la autora Mariana Yarce, escritora del libro Cuando un ángel te toca; y la autora dominicana Bárbara Hernández, escritora de Flechando sueños.

Durante su intervención, Castillo habló sobre el contenido de Ser visible, una obra que recoge experiencias personales y reflexiones derivadas de su trabajo con mujeres de distintos países de Latinoamérica.

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En el acto también participaron invitados procedentes de México, Panamá y Colombia.

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Según informó la autora, las próximas presentaciones de la gira están programadas para junio en Miami, mientras que en agosto realizará actividades relacionadas con el libro en Ciudad de México y Puebla. Además, tiene previstas presentaciones en Panamá, Perú y Nueva York.