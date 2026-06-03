Festival de las Flores de Jarabacoa celebra 15 años de tradición y cultura

El municipio de Jarabacoa vivirá una edición muy especial del Festival de las Flores, celebrando 15 años de historia, tradición, cultura y orgullo. ( FUENTE EXTERNA )

Jarabacoa se viste de colores para celebrar una fecha memorable. Del 4 al 7 de junio, el Festival de las Flores conmemora sus 15 años de trayectoria con una programación especial que reunirá cultura, arte, tradición y desarrollo local, consolidándose como uno de los eventos más representativos de la región y un atractivo para visitantes de todo el país.

Durante cuatro días, residentes y visitantes podrán disfrutar de una amplia programación que incluye actividades culturales, exposiciones pictóricas, muestras artesanales, gastronomía, espacios para emprendedores y comerciantes locales, así como la participación de invitados provenientes de distintos pueblos del país, en una gran celebración que resalta la identidad y el desarrollo de la región.

Como parte de esta edición conmemorativa, el festival contará con la participación especial de la reconocida Feria de las Flores de Medellín, Colombia, fortaleciendo los lazos culturales y turísticos entre ambas ciudades y enriqueciendo la experiencia de los asistentes con una muestra de una de las festividades florales más importantes del mundo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/03/festival-de-las-flores-jarabacoa3-6e70fddb.jpg El evento reúne a las familias y amigos que disfrutan las flores y la gastronomía. (FUENTE EXTERNA)

Actividades

La música y el entretenimiento serán protagonistas con una cartelera artística de primer nivel integrada por Sergio Vargas, Steffany Constanza, El Poeta Callejero, Fefita La Grande y Fernando Villalona, quienes llenarán de ritmo y alegría cada jornada del festival.

Como parte de las actividades, Amberly Morales Rodríguez fue coronada como Reina de las Flores 2026: También fueron reconocidas Saly Michel Núñez (Embajadora de la Cultura), Cristal Jolie Jiménez (Embajadora del Medio Ambiente) y Jeymi Domínguez (Embajadora de la Equidad).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/03/fernando-villalona-sergio-vargas-steffany-constanza-fefita-la-grande-y-poeta-callejero-e0059add.jpg Fernando Villalona, Sergio Vargas, Steffany Constanza, Fefita la Grande y Poeta Callejero. (FUENTE EXTERNA)

El Festival de las Flores se ha consolidado como uno de los eventos más emblemáticos de Jarabacoa, promoviendo la cultura, el turismo, el emprendimiento y el talento local, al tiempo que proyecta al municipio como uno de los principales destinos de montaña de la República Dominicana.