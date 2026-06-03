Presentan en El Seibo el libro "Los del Monte", del historiador Roberto Cassá

Roberto Cassá realizó un amplio trabajo de investigación en toda la región Este con "Los del Monte". ( DIARIO LIBRE )

El historiador y director del Archivo General de la Nación (AGN), Roberto Cassá, presentó en El Seibo los tomos I y II de su obra "Los del Monte", una investigación que ofrece una mirada profunda a uno de los episodios más significativos de la historia dominicana: el movimiento insurgente conocido como los Gavilleros, desarrollado durante la intervención militar estadounidense en el país entre 1916 y 1924.

La presentación formal de la obra estuvo a cargo del licenciado Héctor Rivera, quien expuso el contenido, alcance e importancia de esta publicación para el estudio de la historia nacional.

Rivera destacó que Roberto Cassá realizó un amplio trabajo de investigación en toda la región Este. En la provincia de El Seibo desarrolló labores de campo en Pedro Sánchez, Arroyo Grande, Anamá, El Cerrito, Manchado, Candelaria, Magarín, Las Cuchillas, Los Corazones, El Fuego, Bejucal, Miches y otras comunidades del municipio.

Explicó que estas labores estuvieron orientadas a documentar y profundizar en los acontecimientos históricos vinculados al movimiento gavillero en la provincia. Asimismo, valoró la importancia de estos estudios por su contribución al rescate y difusión de un episodio fundamental de la historia dominicana.

Durante su intervención, Cassá profundizó en la complejidad del movimiento gavillero, destacando que este fenómeno histórico no puede interpretarse desde una sola perspectiva ni reducirse a explicaciones simplistas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/04/roberto-cassa-1jpg-18bfd107.jpeg El encuentro con Roberto Cassá reunió a profesionales, líderes comunitarios, estudiantes e interesados en la temática abordada por la obra. (FUENTE EXTERNA)

Explicó que, en numerosos casos, los insurgentes mantenían vínculos con sectores de poder rural e incluso llegaron a resguardar intereses de algunos hacendados, quienes, bajo determinadas circunstancias, los percibían como aliados, no solo por conveniencia práctica, sino también por afinidades e intereses compartidos.

El encuentro reunió a profesionales, líderes comunitarios, estudiantes e interesados en la temática abordada por la obra, y contó con la participación de destacadas personalidades de diversos sectores de la sociedad, indica una nota de prensa.

Entre los asistentes destacó la presencia del ingeniero Yamel Valera, viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo, quien tuvo a su cargo las palabras de bienvenida.