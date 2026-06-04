Inauguran la 15.ª edición del Festival de las Flores de Jarabacoa con el auspicio del Mitur

El Festival de las Flores de Jarabacoa reconoció a la Alcaldía de Medellín y su tradicional Feria de las Flores. ( FUENTE EXTERNA )

Jarabacoa, el municipio de la eterna primavera, se llenó de regocijo en la inauguración este jueves de la 15.ª edición del Festival de las Flores, que este año tiene a Colombia como país invitado y que se extenderá hasta el domingo 7 de junio.

Durante cuatro días los visitantes nacionales y extranjeros disfrutarán de un programa cargado de cultura, arte y tradición, así como la venta y exhibiciones de una gran variedad de flores, plantas, artesanía y lo mejor de la gastronomía de Jarabacoa.

Joselito Abreu, alcalde de Jarabacoa, manifestó que el Festival de las Flores es una marca de este municipio, llamando a seguir fortaleciendo este evento, ya que aporta al crecimiento y desarrollo de varios sectores, especialmente en el ecoturismo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/05/1c9baa2e-402e-4cf4-8a36-9429ffee9b2b-cb54ae00.jpg El Ballet Folclórico del Ministerio de Turismo durante la inauguración.

Durante el acto inaugural los organizadores entregaron un reconocimiento a la Alcaldía de Medellin y a su Feria de las Flores, por sus aportes en el intercambio de tradiciones, experiencias y valores que enriquecen las comunicades, fomentando la integración y cooperación entre República Dominicana y Colombia.

La distinción fue recibida por Francisco Quintero, campeón Silletero de la Feria de las Flores de Medellin, Colombia, quien dijo es un honor estar en República Dominicana, ya que los colombianos siempre tienen el deseo de visitar este país para hacer turismo.

"A la verdad que se han quedado corto en lo que me habían contado, este país, tiene paisajes únicos, Jarabacoa y su gente son maravillosa, me voy muy contento y créanme, contaré mi extraordinaria experiencia, porque seremos muchos los colombianos que vamos a volver", manifestó Quintero.

Mili Pérez, presidenta del Comité Organizador del Festival de las Flores agradeció a las instituciones, autoridades civiles y militares y todos los que cada año asisten al evento, a los patrocinadores, expositores y colaboradores por el apoyo, para que esta actividad sea una realidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/05/200a4557-0139-420a-9b28-a8fe98ad534f-888cba56.jpg En el evento se presentaron Amberlin Morales, reina del festival, Saly Núñez, Cristal Jiménez y Jeymi Dominguez, embajadoras de la cultura, Medio Ambiente y Equidad. (FUENTE EXTERNA)

Al evento asistieron, Santiago de los Rios, en representación del embajador de Colombia en República Dominicana, quien agradeció la invitación y la buena acogida, también, estuvieron presentes el diputado Rogelio Alfonso Genao; Eunice Marmolejos y Alba Iris Rodríguez Marmolejos, por la Fundación Festival de las Flores, entre otras personalidades.

El acto de apertura contó con la participación del conjunto típico y el ballet folclórico del Ministerio de Turismo y con la presencia de Amberlin Morales, reina del festival, Saly Núñez, Cristal Jiménez y Jeymi Dominguez, embajadoras de la cultura, Medio Ambiente y Equidad, respectivamente.