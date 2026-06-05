Cuatro planes para celebrar el Día del Medio Ambiente

El Jardín Botánico Nacional abre hoy sus puertas de forma gratuita, para conmemorar el día Mundial del Medio Ambiente, con una caminata ecológica por un ambiente sano. ( @TURISMORD )

El Día Mundial del Medio Ambiente llega hoy con una invitación que va más allá de sembrar un árbol o compartir un mensaje en redes sociales: salir de casa, conectar con la naturaleza y descubrir distintas formas de valorar en el entorno que nos rodea.

Desde Santo Domingo hasta Jarabacoa, la agenda reúne actividades para todas las edades, combinando educación ambiental, arte, cultura, ciencia y entretenimiento.

Una caminata

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La primera parada es el Jardín Botánico Nacional, que hoy 5 de junio abre sus puertas de forma gratuita para conmemorar la fecha.

Como parte de la novena edición de la Caminata Ecológica por un Ambiente Sano, el recinto se transformará en un espacio libre de emisiones, sin vehículos motorizados ni circulación de trenes internos.

La experiencia permitirá recorrer sus senderos a pie, disfrutar de la vegetación y participar en actividades educativas pensadas para reflexionar sobre la importancia de adoptar hábitos más sostenibles.

Festival de flores

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Para quienes prefieren una escapada de montaña, Jarabacoa celebra durante todo el fin de semana la decimoquinta edición del Festival de las Flores.

La ciudad se llenará de color con exposiciones florales, espectáculos artísticos, propuestas gastronómicas, espacios para emprendedores y actividades familiares. Este año, además, contará con un intercambio cultural con la reconocida Feria de las Flores de Medellín, fortaleciendo los lazos entre ambas tradiciones.

Mirada artística

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Si buscas una actividad para apreciar la biodiversidad dominicana desde otra perspectiva, la exposición “Nadie cuida lo que no conoce”, del artista y ambientalista Juan Carlos Azcona, ofrece una mirada sensible a la fauna endémica y nativa de la República Dominicana.

La muestra, instalada en el tercer nivel de Ágora Mall, reúne ilustraciones realizadas en técnica de lapicero que destacan especies que forman parte del patrimonio natural del país.

Viaje al universo

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Y para quienes disfrutan de la ciencia y la exploración, el nuevo planetario Nómum, en el Museo Nacional de Historia Natural, propone un viaje mucho más allá de la Tierra.

Su nombre, inspirado en una palabra de origen taíno relacionada con la Luna, conecta la astronomía moderna con la herencia cultural de los primeros habitantes de la isla.

Equipado con tecnología inmersiva de alta resolución y sonido envolvente, el espacio ofrece experiencias que transportan al público por el sistema solar y otros rincones del universo.

Entre sus propuestas destaca “Mundos más allá de la Tierra”, una producción del Museo Americano de Historia Natural que combina imágenes reales de misiones espaciales con animaciones espectaculares para despertar la curiosidad sobre nuestro lugar en el cosmos.