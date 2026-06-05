Roberto Ángel Salcedo sostiene encuentro estratégico con el director general de la Unesco

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo y el director general de la Unesco, el profesor Khaled El-Enany. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Cultura de la República Dominicana, Roberto Ángel Salcedo, sostuvo una reunión de cortesía con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el profesor Khaled El-Enany, en la sede del organismo internacional, con el objetivo de fortalecer las relaciones de cooperación entre la UNESCO y la República Dominicana.

Durante el encuentro, ambas autoridades dieron seguimiento a los proyectos que desarrollan conjuntamente y abordaron iniciativas orientadas a la preservación, promoción y proyección del patrimonio cultural dominicano.

La reunión se llevó a cabo en el marco de la 13.ª edición de la Semana de América Latina y el Caribe, un espacio que promueve el intercambio cultural y el fortalecimiento de los vínculos entre los países de la región y la comunidad internacional.

Salcedo destacó la importancia de continuar reforzando las relaciones entre la República Dominicana y la UNESCO, así como dar seguimiento a las acciones en curso que tienen como objetivo común proteger y proyectar el patrimonio cultural nacional y consolidar la cooperación cultural internacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/06/reunion-roberto-angel-salcedo-unesco-a8f1834c.jpeg El Ministerio de Cultura se reunió con las autoridades de la Unesco.

El encuentro reafirma el compromiso de ambas instituciones de mantener una agenda de trabajo conjunta que contribuya al desarrollo cultural, la preservación de la identidad y la consolidación de los lazos de colaboración en beneficio de las futuras generaciones.

La programación de la Semana de América Latina y el Caribe concluirá este viernes 5 de junio con la celebración del Día del Caribe, una jornada dedicada a resaltar la gastronomía, la música y la danza de la región, así como el aporte de las industrias creativas al desarrollo económico y al fortalecimiento del diálogo intercultural.