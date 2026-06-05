Teatro Guloya presenta una temporada llena de magia y teatro para los niños

La 18ª Temporada de Teatro Chiquito reunirá durante ocho fines de semana propuestas teatrales, musicales y de magia dirigidas al público infantil y familiar. ( SUMINISTRADA )

El Teatro Guloya celebrará la mayoría de edad de uno de sus proyectos más emblemáticos con la realización de la 18ª Temporada de Teatro Chiquito, una propuesta cultural dirigida a toda la familia que se ha consolidado como una de las citas teatrales infantiles más importantes de la capital.

Del 6 de junio al 26 de julio, la Sala Otto Coro abrirá sus puertas cada sábado y domingo a las 5:30 de la tarde para ofrecer una programación que combina teatro, magia, música, humor y clásicos de la literatura infantil.

La iniciativa busca acercar a niños, jóvenes y adultos al mundo de las artes escénicas a través de historias cargadas de imaginación, valores y entretenimiento.

Una tradición que sigue creciendo

Desde su creación, la Temporada de Teatro Chiquito ha servido como espacio de encuentro para cientos de familias que encuentran en el teatro una alternativa cultural y educativa.

Este año, el evento alcanza su edición número 18, consolidando una trayectoria que ha permitido presentar decenas de producciones nacionales y promover el talento artístico dominicano.

Los organizadores destacan que la programación de 2026 ha sido diseñada para ofrecer experiencias variadas, capaces de conectar con públicos de todas las edades.

Magia, cuentos y personajes inolvidables

La temporada abrirá los días 6 y 7 de junio con "¿Dónde está el Conejo?", una propuesta del Mago Almanak que combina ilusiones visuales, humor y participación del público en la búsqueda de un conejo desaparecido.

El segundo fin de semana llegará "Pinocho", presentada por Teatro PiedePuente con las actuaciones de Aileen Said y Richarson Díaz. La obra recupera la historia creada por Carlo Collodi y la adapta para nuevas generaciones.

Posteriormente, los días 20 y 21 de junio, Emmanuel Carbuccia presentará "Los Tres Cerditos y el Lobo Feroz", una versión renovada del popular cuento infantil con personajes y situaciones inesperadas.

Teatro para emocionar

El 27 y 28 de junio será el turno de "Platero y Yo", una adaptación libre del clásico de Juan Ramón Jiménez producida por Teatro Guloya.

La puesta en escena estará protagonizada por Viena González y Claudio Rivera, quienes recrearán la entrañable amistad entre un poeta y su burro en una historia cargada de sensibilidad y poesía.

Para el primer fin de semana de julio se presentará "Ajonjolí... Cuando ya no me imagines", una propuesta de Teatro PiedePuente con Aileen Said y Rafael Curci que explora el descubrimiento, la imaginación y la transformación personal.

Alicia y los mundos fantásticos

La programación continuará los días 11 y 12 de julio con "Alicia en el país de las maravillas", producción dirigida por Patricio León e interpretada por Jhoanny García, Patricio León y Manuel Chapuseaux.

La obra propone un viaje por un universo donde la lógica desaparece para dar paso a la creatividad, la curiosidad y la libertad de pensamiento.

Una semana después, el público podrá disfrutar de "Susurros Mágicos", espectáculo protagonizado por Vladimir Báez, conocido por su personaje Escarchín, quien combinará humor, fantasía y participación del público.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/03/mago-almanak-14fab796.jpg Teatro Guloya celebrará la mayoría de edad de su Temporada de Teatro Chiquito con una cartelera que incluye clásicos como Pinocho, Alicia en el país de las maravillas y Platero y Yo.

Un cierre con música y clown

La temporada concluirá los días 25 y 26 de julio con "Café Ópera Código Clown", una producción del grupo santiaguero La 37 Por Las Tablas.

La puesta en escena contará con la conducción de María Ligia Grullón y Roberto Guzmán y ofrecerá una combinación de canto lírico, arias clásicas y comedia clown en una propuesta dirigida a toda la familia.

Información para el público

Todas las funciones se realizarán en la Sala Otto Coro del Teatro Guloya, ubicada en la calle Arzobispo Portes número 205, en la Ciudad Colonial.

Las presentaciones comenzarán a las 5:30 de la tarde y la entrada general tendrá un costo de RD$500. Los organizadores informaron que habrá descuentos para grupos y abonos especiales para toda la temporada con una rebaja del 20 %.

Con esta nueva edición, Teatro Guloya reafirma su compromiso con la promoción de las artes escénicas y con la creación de espacios culturales que fomenten la imaginación, la creatividad y el disfrute familiar.