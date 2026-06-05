El músico, compositor y productor dominicano Yasser Tejeda continúa ampliando su presencia en escenarios internacionales con su participación en Office Romance, la nueva película de Netflix protagonizada por Jennifer López y Brett Goldstein, que se estrenó este viernes a nivel mundial.

La producción, una comedia romántica ambientada en el entorno corporativo, incluye escenas filmadas en República Dominicana y seleccionó la canción Todo va a marchar, de Tejeda, como parte de su banda sonora oficial. El tema forma parte de "La Madrugá", uno de los proyectos más reconocidos del artista dominicano.

Pero la presencia de Tejeda en la película va más allá de la inclusión de una canción.

Participación musical y en pantalla

Según informó el artista, también participó en los arreglos y la grabación de otras piezas musicales que integran la producción, aportando a la construcción de la identidad sonora del largometraje junto a su empresa Guitambú Music Productions y bajo la coordinación de Kárenly Michelle.

La historia de Office Romance gira en torno a Jackie, presidenta y directora ejecutiva de Air Cruz, quien mantiene una estricta política contra las relaciones sentimentales dentro de la empresa. Sin embargo, la llegada de un nuevo abogado pondrá a prueba sus propias reglas.

Tejeda también forma parte de algunas escenas musicales de la película junto a integrantes de su banda: Jonathan JBlak Troncoso, Chris Hierro, Francis Peña y Edwin Camilo. La producción apostó por incluir músicos reales para aportar autenticidad a las secuencias vinculadas a la música.

El artista considera que esta experiencia representa un paso importante para la visibilidad del talento dominicano dentro de la industria cinematográfica internacional.

"Es un tremendo honor formar parte de la musicalización de esta película y de una experiencia tan especial. Me llena de alegría que hayan elegido una canción mía, especialmente Todo va a marchar, una obra que nació desde la esperanza y la fe en que siempre hay luz después de los momentos difíciles", expresó Tejeda.

Posteriormente agregó que representar al país en una producción de Netflix constituye uno de los momentos más significativos de su trayectoria artística.

"Poder representar a mi país a través de mi música en una producción de Netflix y compartir un pedacito de nuestra cultura con profesionales de Hollywood es algo que valoro profundamente y que nunca imaginé cuando comencé este camino", señaló.

Nueva versión de La Madrugá

Como parte de este momento profesional, Tejeda lanzó el pasado 3 de junio la versión instrumental de La Madrugá, una producción que ofrece una nueva lectura de las composiciones que lo han convertido en una de las voces más distintivas de la música alternativa dominicana contemporánea.

El álbum ha contribuido a consolidar la propuesta artística del músico, caracterizada por la fusión de raíces afrodominicanas con elementos del jazz, el rock y diversos ritmos caribeños.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/05/yasser-editorial2g-1-419f244c.jpg Yasser Tejeda mantiene su enfoque en su carrera y proyección internacional. (MELISSA ISABEL)

Trayectoria internacional

A lo largo de su carrera, Yasser Tejeda se ha destacado por reinterpretar la música tradicional dominicana desde una perspectiva contemporánea.

Su primer álbum, Mezclansa, fue incluido entre las 100 grabaciones esenciales de la música dominicana por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte). Posteriormente, su producción Kijombo obtuvo seis Premios Indie, incluyendo el reconocimiento a Mejor Álbum.

Más recientemente, La Madrugá le valió nominaciones como Mejor Artista Alternativo en los Premios Soberano 2024 y 2025.

El artista también ha llevado su música a escenarios de Estados Unidos, Canadá y América Latina.

Entre sus presentaciones destacan actuaciones en Carnegie Hall de Nueva York, el Apollo Music Café de Harlem, el festival Isle of Light en República Dominicana y el Kennedy Center Honors en Washington, donde participó en un homenaje al legendario músico cubano Arturo Sandoval.

Su trabajo ha despertado además interés académico y ha sido estudiado en universidades como UCLA, Princeton, Rutgers y Fordham. Sobre su propuesta artística, Juan Luis Guerra llegó a describirlo como "un maravilloso ejemplo de lo que está pasando con la música dominicana".

Con su participación en Office Romance, Tejeda suma un nuevo capítulo a una carrera dedicada a proyectar la riqueza cultural dominicana más allá de las fronteras nacionales.