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fallecimiento Iván Tejeda
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Fallece coreógrafo dominicano Iván Tejada

El bailarín permanecía ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Darío Contreras

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    Fallece coreógrafo dominicano Iván Tejada
    Coreógrafo Iván Tejada (FUENTE EXTERNA)

    Falleció la noche de este sábado el coreógrafo Iván Tejada, quien permaneció ingresado durante varios días en el Hospital Dr. Darío Contreras, en Santo Domingo, tras haber sufrido un accidente de tránsito.

    La información fue confirmada mediante un comunicado emitido por el centro de salud, que recordó que el bailarín permanecía ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos desde el pasado 29 de mayo.

    "Desde que fue trasladado al área de Emergencias, nuestro equipo médico especializado desplegó todos los recursos humanos, técnicos y asistenciales disponibles, realizando los mayores esfuerzos para preservar su vida y brindándole una atención médica integral, oportuna y de alta calidad, acorde con la complejidad de su condición clínica", señala el comunicado.

    "El director general del Centro Traumatológico, doctor Andy De León Valenzuela, junto con todo el personal médico, de enfermería, administrativo y de apoyo del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, expresa su más profundo pesar y solidaridad a sus familiares, amigos, allegados y a toda la clase artística dominicana", agrega la nota.

    De manera preliminar, las autoridades indicaron que el artista habría resultado lesionado al verse involucrado en un accidente de tránsito, sufriendo golpes y laceraciones en distintas partes del cuerpo.

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    Reacciones

    Con las frases "Vuela alto, Iván. Baila en el cielo" y "Destrozado", reaccionó al fallecimiento del coreógrafo el productor y director artístico Guillermo Cordero a través de su cuenta de Instagram.

    "Hasta siempre, amado Iván", escribió en la misma red social la cantante Milly Quezada, quien, de acuerdo con lo informado por el Hospital Dr. Darío Contreras, se mantuvo en comunicación con el centro y con los familiares del coreógrafo.

    Carrera

    Con más de 25 años de trayectoria profesional, Tejada inició su formación en baile, teatro y canto desde los seis años de edad.

    A lo largo de su carrera desarrolló una amplia labor como coreógrafo, productor y director artístico de espectáculos, conciertos y eventos de gran relevancia. Además, dirigió la empresa Vanprod & Group, dedicada a la producción artística.

    Tejada fue galardonado en diversas ocasiones con los premios Casandra (actualmente Premios Soberano).

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