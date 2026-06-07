Amelia Deschamps revela que tiene cáncer de mama: "Estoy tranquila y optimista"

La periodista dominicana Amelia Deschamps ha revelado en sus redes sociales que tiene cáncer de mama y está en tratamiento. ( FUENTE EXTERNA )

La periodista y Productora de programas informativos de TV y radio Amelia Deschamps decidió transformar uno de los momentos más difíciles de su vida en una conversación sobre esperanza y prevención.

A través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales este domingo, la comunicadora reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama y que desde la primera semana de abril recibe tratamiento de quimioterapia.

Lejos de centrar su mensaje en la enfermedad, Deschamps eligió compartir cómo la detección temprana ha marcado la diferencia en su proceso y por qué considera que la salud preventiva debe convertirse en un hábito.

"Hoy quiero compartir con ustedes una noticia muy personal. Fui diagnosticada con cáncer de mama y estoy recibiendo quimioterapia desde abril", escribió al inicio de su publicación.

La periodista explicó que decidió hacer pública la noticia porque sintió que había llegado el momento de compartir con el público una experiencia que ha transformado su vida en los últimos meses.

La importancia de un chequeo a tiempo

En un video difundido en sus plataformas digitales, Amelia contó que, como parte de su rutina, suele realizarse chequeos médicos anuales a finales o principios de año. Fue precisamente uno de esos estudios preventivos el que cambió el rumbo de los acontecimientos.

"Al hacerme mi chequeo de rutina a finales de febrero, fue detectado un nódulo en uno de mis senos", explicó.

Tras varios estudios, llegó el diagnóstico de cáncer de mama y el inicio de un plan de tratamiento que, según afirmó, le ha dado tranquilidad y confianza.

"Gracias a ese chequeo preventivo y de rutina, mis médicos y yo entendemos que el cáncer fue detectado a tiempo. Eso ha permitido establecer una ruta, un camino de tratamiento que debo seguir y que me da mucha paz", expresó.

La comunicadora aseguró que se siente bien, tranquila y optimista, y que no existen razones para pensar que no superará esta etapa.

"Si ustedes me preguntan cómo me siento, yo les voy a decir que me siento bien, que estoy tranquila, que estoy optimista y que no existen razones como para pensar que no voy a salir adelante en este proceso".

"El cáncer no me define"

Durante su mensaje, Amelia también habló con naturalidad sobre los cambios físicos y emocionales que ha experimentado desde el inicio del tratamiento.

Contó que ha comenzado a perder el cabello debido a las quimioterapias, un proceso que ha asumido con serenidad. "Eso es estético, el cabello crece. Y si se está cayendo es porque los medicamentos están funcionando", comentó.

La periodista explicó que también ha tenido que hacer ajustes en su agenda y en su rutina diaria, aunque dejó claro que no piensa detener sus proyectos profesionales. "Ha habido y habrá cambios en mis planes, pero no abandono de ellos, porque esto no me define", afirmó.

Esa idea fue uno de los mensajes centrales de su intervención. Deschamps aseguró que seguirá trabajando y adaptándose a cada etapa del proceso, siempre acompañada por su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo y el equipo médico que la atiende.

"Yo tengo cosas que hacer, lo que tengo es que organizarlas mejor", expresó.

Un llamado a la prevención

Más allá de compartir su historia personal, Amelia Deschamps quiso aprovechar su experiencia para enviar un mensaje que considera fundamental.

Según explicó, después de más de 25 años dedicada al periodismo, siente la responsabilidad de que de esta conversación quede una enseñanza útil para otras personas.

"Si hay algo que yo quiero que les quede es que comencemos a hacer de la salud preventiva un hábito", manifestó.

La comunicadora recordó que muchas enfermedades, entre ellas el cáncer de mama, la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto y las enfermedades cardiovasculares, pueden desarrollarse sin síntomas evidentes y que un diagnóstico temprano puede cambiar significativamente el tratamiento y el pronóstico.

"Si usted no se ha hecho su chequeo este año, agéndelo y hágalo", exhortó.

Amelia reconoció que el camino que tiene por delante incluirá desafíos y días difíciles, pero también dejó claro que enfrenta esta etapa con optimismo y gratitud.

"No quiero romantizar el asunto. Sé que vienen grandes desafíos, pero esa paz que exhibo hoy está muy relacionada con la idea de que hemos encontrado y detectado esta enfermedad a tiempo".

La periodista concluyó agradeciendo el cariño y el apoyo que ha recibido de su círculo cercano y del público que la ha acompañado durante más de dos décadas de carrera.

"Afortunadamente, sé que no camino este trayecto sola", escribió, al referirse al amor y cariño de su núcleo familiar y familia extendida, como ella llama a sus hermanos, amigos cercanos y compañeros de trabajo, sin olvidar al personal de salud maravilloso que no le ha dejado sola en ningún momento y la ha mantenido informada desde el día uno.

Con su testimonio, Amelia Deschamps no solo compartió un capítulo personal de su vida, sino que convirtió su experiencia en una invitación a cuidar la salud y a recordar que, muchas veces, un chequeo de rutina puede marcar la diferencia.