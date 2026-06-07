Casa de Campo Fashion Week abre sus puertas al arte con las miradas de Jesús Cordero y Mister George

Jesús Cordero, Andrés Pichardo, Jason Kycek y Mister George en la inauguración de las exposiciones de Jesús Cordero y Mister George en la Galería de Arte de Altos de Chavón. ( FUENTE EXTERNA )

La primera edición de Casa de Campo Fashion Week comenzó con una declaración de intenciones: antes de las pasarelas y las tendencias, el arte tomó el protagonismo.

La programación abrió el jueves 4 de junio con la inauguración de las exposiciones de Jesús Cordero y Mister George en la Galería de Arte de Altos de Chavón, convirtiendo este emblemático espacio cultural en el punto de partida de una plataforma que busca proyectar a la República Dominicana como destino de moda, lujo y experiencias de clase mundial en el Caribe.

Las dos muestras, distintas en lenguaje y sensibilidad, encuentran un punto de encuentro en su capacidad para contar historias a través de la imagen.

Mientras Cordero explora la relación entre el ser humano y la naturaleza desde la fotografía de moda, Mister George presenta un universo pictórico profundamente personal, construido a partir de sus propias experiencias y emociones.

El color como experiencia

Bajo el título Colors, el reconocido fotógrafo de moda Jesús Cordero presentó una de sus propuestas más íntimas. La exposición, que permanecerá abierta al público hasta el 31 de julio de 2026, reúne dos de sus series más emblemáticas: Los cinco elementos y Los siete mares.

En la primera, el artista interpreta el agua, la tierra, el fuego, el aire y el éter a través de la figura humana, creando composiciones donde la moda y el simbolismo se funden en una narrativa visual.

La segunda serie propone un encuentro poético entre el cuerpo y el océano, explorando la conexión emocional y espiritual que existe entre ambos.

Con una trayectoria internacional ligada a grandes personalidades y marcas de lujo, Cordero trasladó a Altos de Chavón una mirada que combina elegancia, técnica y sensibilidad artística. Además, los visitantes tendrán la oportunidad de adquirir piezas de edición limitada, con apenas siete copias firmadas de cada obra.

El arte como refugio y transformación

La propuesta de Mister George se mueve en un terreno más introspectivo. Detrás de este nombre artístico está George Nicholas Nader, creador nacido en Miami y de raíces cubanas, dominicanas y libanesas, cuya historia personal ha marcado profundamente su trabajo.

Creció rodeado de grandes referentes del arte latinoamericano como Fernando Botero, Wifredo Lam e Iván Tovar, gracias al entorno creativo de su familia.

Sin embargo, su camino no estuvo destinado exclusivamente a las artes. Durante su juventud destacó como portero de fútbol, hasta que una serie de experiencias personales lo llevaron a reencontrarse con la pintura.

La influencia de Jean-Michel Basquiat y el descubrimiento de sus propios dibujos de infancia despertaron una nueva etapa creativa. Desde entonces, ha desarrollado un lenguaje visual propio en el que figuras y personajes exploran temas como el amor, el dolor, la ansiedad, la depresión y la transformación.

Su nueva colección, La sensación de la cultura, refleja la evolución artística que ha experimentado durante el último año y medio.

Para el artista, estas obras representan un nuevo capítulo de crecimiento personal y, al mismo tiempo, una oportunidad para impulsar el reconocimiento internacional del talento y la identidad cultural dominicana.

Moda, arte y cultura en un mismo escenario

La apertura de estas exposiciones deja claro el espíritu de Casa de Campo Fashion Week. Más allá de las pasarelas, el evento apuesta por crear un espacio donde distintas disciplinas creativas dialoguen entre sí y proyecten una visión contemporánea del Caribe.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/07/img0524jpg-adac58a3.jpeg George Nader y José Jhan. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/07/img0523jpg-50ecd945.jpeg Custo Barcelona y Carlota Dalmau. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/07/img0530jpg-edaa3b50.jpeg Jason Kycek y Loida de Kycek. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/07/img0518jpg-12fee28e.jpeg Ichanell Rodríguez y Anny Abate. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/07/img0511jpg-9c8ec47f.jpeg Mily y Raúl de Molina. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

La elección de Altos de Chavón como escenario no es casual. Su historia, arquitectura y vocación cultural ofrecen el contexto ideal para reunir fotografía, pintura, diseño y moda en una misma conversación.

Con las propuestas de Jesús Cordero y Mister George, la primera edición del encuentro inicia celebrando dos formas distintas de entender el arte: una que encuentra inspiración en los elementos de la naturaleza y otra que nace de las emociones más profundas.

Juntas, ambas exposiciones marcan el inicio de una semana en la que la creatividad se convierte en el lenguaje común de Casa de Campo Fashion Week.

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