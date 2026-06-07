La partida de Iván Tejada conmueve a la comunidad artística dominicana: "Vuela alto, Iván"

Las reacciones tras el fallecimiento del coreógrafo y bailarín Iván Tejada reflejan el impacto de su trayectoria y el cariño que cosechó en el mundo artístico. ( @CHRISTIANDUVAL )

La muerte de Iván Tejada ha provocado una ola de pesar en la comunidad artística dominicana.

La noche del sábado se confirmó el fallecimiento del coreógrafo y bailarín Iván Tejada, quien permanecía ingresado desde el pasado 29 de mayo en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Dr. Darío Contreras tras sufrir un accidente de tránsito.

La noticia generó una inmediata ola de reacciones entre colegas, instituciones culturales, productores, actores y bailarines que durante años compartieron con él escenarios, proyectos y sueños.

Cada mensaje, desde distintos rincones del arte nacional, ha ido construyendo el retrato de un creador apasionado, un profesional respetado y una figura que dejó una marca profunda en las artes escénicas dominicanas.

La Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (ADOPAE) fue una de las primeras entidades en expresar públicamente su pesar. En un comunicado, destacó que el país pierde a "una figura creativa de primer orden, cuya obra dejó huella en el espectáculo nacional y en quienes tuvieron el privilegio de trabajar junto a él".

La institución también extendió sus condolencias a familiares, amigos y colegas, recordando que el legado de Tejada permanecerá vivo en la memoria cultural del país.

El niño que un día llegó al escenario

Entre los testimonios más conmovedores figura el del dramaturgo, actor y director Basilio Nova, quien recordó que fue testigo de los primeros pasos de Iván en el mundo artístico.

"Muchos talentos han pasado por mis manos, pero Iván subió por primera vez a un escenario de nuestras manos", expresó al evocar su participación en La Casita del Tío Enrique, producción infantil presentada en el Palacio de Bellas Artes junto a Enrique Félix.

Nova recordó que desde muy temprano identificó en él condiciones excepcionales. "Le dije a su mamá que ahí veía yo un futuro artista y así fue, no me equivoqué", afirmó.

Aquella intuición terminó convirtiéndose en realidad. El joven que comenzó actuando en una producción infantil encontró en la danza su verdadera vocación y construyó una trayectoria que lo llevó a destacarse como bailarín, coreógrafo y productor.

"Es una pena que este joven haya partido a destiempo, dejando su vacío a la comunidad artística y cultural de nuestro país. Que vuele alto Iván Tejada, que vuele alto, descanse su alma", agregó Nova.

El dramaturgo también recordó que La Casita del Tío Enrique obtuvo el premio al Mejor Espectáculo Infantil y Juvenil en los entonces Premios Casandra de 1989, una producción en la que Iván dio sus primeros pasos sobre un escenario profesional.

Comunidad unida por el mismo sentimiento

A medida que avanzaban las horas, las despedidas continuaron multiplicándose. El bailarín, coreógrafo y director general y artístico del Teatro Nacional, Carlos Veitía, expresó el dolor que ha provocado la noticia dentro del sector cultural.

"Sentimos gran pesar por la ida a destiempo del artista Iván Tejada, luego de luchar por su vida tras un aparatoso accidente de tránsito. Dios lo tenga en gloria", manifestó.

La Asociación Dominicana de Profesionales de la Danza (ADPDANZA) también dedicó un extenso mensaje al artista, resaltando el impacto de su trabajo en la escena nacional.

La entidad lo definió como "un creador inquieto, un intérprete de extraordinaria presencia escénica y un profesional comprometido con el crecimiento de la danza como expresión artística y como espacio de encuentro humano".

Asimismo, agradeció su colaboración como especialista invitado en EDUDANZA 2024 e Historias de éxito 2025, destacando no solo sus aportes profesionales, sino también sus cualidades humanas.

"Más allá de los escenarios, recordaremos su generosidad, su entusiasmo inagotable y la pasión con la que defendió el arte de la danza", expresó la organización. El mensaje concluyó con una frase que ha resonado entre muchos de sus colegas: "Que la eternidad te reciba danzando".

"Tu nombre debe estar en la historia de la danza"

Una de las despedidas más emotivas llegó desde la Fundación Teatro Popular Danzante (Funtepod), que recordó la amplitud de la trayectoria de Tejada y el impacto que tuvo tanto dentro como fuera del país.

"Nos encuentra la noche con la triste noticia de tu partida. Sabemos que te fuiste y nos duele, nos duele mucho. Le duele a tu madre, a tu familia, a tus amigos y a la clase artística dominicana", expresó la entidad.

La fundación destacó que Iván fue bailarín, coreógrafo, productor de eventos y un profesional capaz de desempeñar múltiples roles dentro de las artes escénicas. "Lo hiciste tan bien que cruzaste el charco y tu talento viajó contigo, dejando nuestra bandera en alto", señaló.

En un mensaje cargado de afecto, también recordó su participación en los archivos históricos de ADPDANZA y reivindicó su lugar dentro de la memoria cultural del país. "Cuando se escriba sobre la historia de la danza en nuestro país, tu nombre y tu legado deben estar".

La despedida concluyó con palabras sencillas, pero profundamente significativas: "Solo nos resta despedirte como te mereces y darte las gracias por darte y por darnos tanto. ¡Vuela alto!".

A las muestras de afecto también se sumó la Comunidad Exalumnal del Colegio Don Bosco y la hermandad Ineditus '97, promoción de la que Iván Tejada formó parte. En un emotivo mensaje, sus compañeros recordaron no solo al artista, sino al amigo que compartió con ellos las aulas y los primeros años de vida.

"Hoy no solo despedimos a un amigo, sino a un hermano de vida que siempre formará parte de nuestra historia", expresaron.

La promoción destacó "su alegría inigualable, su carisma y ese talento que dejó una huella imborrable en cada uno de nosotros y en nuestro país", al tiempo que envió condolencias a sus familiares y seres queridos.

Su despedida concluyó con un mensaje cargado de afecto: "Descansa en paz, querido Iván. Tu luz seguirá brillando en los recuerdos de la familia Ineditus '97".

Mensajes de amigos y colegas

Las redes sociales también se llenaron de despedidas personales. El productor teatral José Llano escribió: "Descansa mi profe. Siempre te recordaré".

Por su parte, el productor Guillermo Cordero expresó su dolor con palabras que reflejan el sentir de muchos colegas: "Destrozado. Vuela alto Iván. Baila en el cielo". Y la cantante Milly Quezada también se unió a las muestras de afecto con una despedida cargada de cariño: "Hasta siempre, amado Iván".

También el director y productor de teatro musical Luis Marcell Ricart compartió un mensaje breve, pero sentido: "Descansa en paz, querido Iván".

El último aplauso

Las múltiples reacciones coinciden en una misma idea: Iván Tejada deja un vacío difícil de llenar. Sin embargo, también dejan claro que su legado seguirá vivo. En las coreografías que creó, en los espectáculos que produjo, en los artistas que inspiró y en las generaciones que encontraron en él un ejemplo de pasión y entrega.

Sus restos serán velados desde este domingo 7 de junio a partir de las 5:00 de la tarde y el lunes 8 de junio desde las 8:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln.

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Posteriormente, será sepultado en el cementerio Jardín Memorial el lunes a las 4:00 de la tarde.

Mientras familiares, amigos y colegas se preparan para darle el último adiós, las palabras que más se repiten hablan de gratitud. Gratitud por su talento, por su generosidad y por una vida dedicada al arte.

Porque para quienes compartieron escenario con él, Iván Tejada no solo fue un artista. Fue una presencia luminosa cuya huella permanecerá mucho después de que baje el telón.