Familiares y amigos resaltan la vocación y disciplina de Iván Tejada durante su velatorio

Familiares y artistas despiden a Iván Tejada, referente de la danza dominicana. ( ESTARLIN ROSA )

Los restos del bailarín y coreógrao Iván Tejada son velados en la capilla D de la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, donde han acudido familiares, amigos y colegas de la comunidad artística dominicana.

La noche del sábado se confirmó el fallecimiento del destacado artista de la danza, quien permanecía ingresado desde el pasado 29 de mayo en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Dr. Darío Contreras tras sufrir un accidente de tránsito.

El bailarín, destacado por sus piezas presentadas en grandes espectáculos como Premios Soberano, videoclips y obras teatrales, será sepultado este lunes 8 de junio en el Jardín Memorial a partir de las 3:00 de la tarde.

Diversas figuras resaltaron su gran talento, calidad humana y su preocupación por elevar la calidad de los bailarines de la República Dominicana.

"Iván nació coreógrafo"

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/070626-velatorio-ivan-tejada-estarlin-rosa1-4133d4fd.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/070626-velatorio-ivan-tejada-estarlin-rosa-f75a1d10.jpg Figuras del arte y la cultura acudieron a la funeraria Blandino a despedir a Iván Tejada. (ESTARLIN ROSA) ‹ ›

Lumi Grullón, tía materna del fallecido coreógrafo Iván José Tejada Grullón, describió como "muy doloroso" el proceso vivido por la familia desde el accidente de tránsito que terminó con la vida del artista.

"El día que él no aparecía fue lo peor. Estamos muy agradecidos por los servicios del Hospital Darío Contreras. Personalmente, me sorprendió mucho el trato y el profesionalismo de todos los médicos que atendieron el caso de Iván. Sé que estuvo bien cuidado y agradecemos a Dios por habernos permitido tenerlo tantos años en nuestra familia", declaró Grullón a Diario Libre.

Al referirse a su sobrino, ponderó sus cualidades: "Yo siempre he dicho que él nació coreógrafo. Le gustaba eso, le gustaba el arte. Nos deja un vacío enorme. Pero Dios tiene propósitos para todos y veremos cuál es el propósito detrás de todo esto", dijo.

Expresó que siempre fue una persona trabajadora y disciplinada, y la danza era su vocación. Acudían a los diversos espectáculos en los que estaba involucrado: "Recuerdo cuando ganó un Premio Soberano, se lo llevó a mi mamá y le dijo: 'Mamá, eso es suyo'. Ese era Iván".

Lumi Grullón indicó que como familia les queda el orgullo de ver todo lo que logró. "Siempre decía que hay que trazarse metas a largo plazo y, paso a paso, consiguió mucho. Nos deja una gran tristeza, pero también nos deja llenos de orgullo".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/070626-velatorio-ivan-tejada-estarlin-rosa8-d82ff011.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/070626-velatorio-ivan-tejada-estarlin-rosa5-5cd6259c.jpg La tía de Iván Tejada, Lumi Grullón, se refirió al orgullo que tenía la familia por la trayectoria del bailarín y coreógrafo. (ESTARLIN ROSA) ‹ ›

Su pariente afirmó que estaba lleno de proyectos, tanto en el área de la coreografía como de la publicidad y la enseñanza. Le gustaba compartir lo que sabía, transmitir sus conocimientos y ayudar a otros a crecer. Tenía muchos planes y proyectos en desarrollo", concluye con marcada tristeza.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/fallecimiento-ivan-tejada-conmueve-comunidad-artistica-dominicana-defabe46-focus-min001-054-1200-675-7d05626b.png Iván Tejada. (FUENTE EXTERNA)

Dentro de sus logros, trabajó con artistas como Milly Quezada, Miriam Cruz, Los Hermanos Rosario, Chichí Peralta, Wilfrido Vargas, y fue bailarín del tour mundial "El niágara en bicicleta" de Juan Luis Guerra.

Hizo la coreografía de un centenar de espectáculos, por citar algunos, los conciertos de Los Hermanos Rosario (2018) y "La tría" (2019). En la obra teatral "La jaula de las locas" (2022).

También tuvo aparición como coreógrafo en el reality "¿Quién baila mejor?" y fue jurado de concursos de baile en televisión.

Iván trabajó de la mano de Guillermo Cordero, Aidita Selman, Carlos Espinal, Amaury Sánchez, entre otros.

El periodista y cronista de arte Samir Saba, quien cultivó una amistad de dos décadas con Iván, expresó que fue una persona muy entregada a su arte y muy colaborador con sus amigos. Declaró que el coreógrafo salió un jueves a un cumpleaños y, como solía reportarse con cierta regularidad con su madre, no lo hizo y eso despertó las alarmas.

Coincidió en que dejó muchos proyectos pendientes y que en este momento de su vida, quería dedicarse más a la producción y fundó una compañía productora . "Iván hizo grandes aportes al mundo de la danza clásica y propular", manifestó Saba, miembro de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte).

pendientes y que en este momento de su vida, quería dedicarse más a la producción y fundó una . "Iván hizo grandes aportes al mundo de la y propular", manifestó Saba, miembro de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte). La entidad, en un comunicado, dijo que Tejada le imprimió una huella indeleble de ingenio y creatividad sobre el escenario de Premios Soberano y en el arte popular de la República Dominicana.

En tanto que el cantautor Frank Ceara contó que tenía una relación de trabajo y amistad desde los inicios de su carrera: "Prácticamente Iván fue mi segundo coreógrafo hasta que él partió a Venezuela durante cuatro años, y al regresar conectamos inmediatamente. Toca orar por el consuelo de la familia. Iván puso su corazón en cada entrega y formó un equipo maravilloso de bailarines".

La Dirección General de Bellas Artes expresó que el talento , creatividad y compromiso de Tejada con el desarrollo de la danza y las artes escénicas dejaron una huella imborrable en la cultura dominicana.

"Durante su trayectoria, contribuyó significativamente al fortalecimiento de la escena artística nacional. Nos unimos al dolor que embarga a sus familiares , amigos, colegas y a toda la comunidad cultural ante esta irreparable pérdida", publicó la institución.

Iván Tejada será recordado como un creador apasionado , un profesional respetado y una figura que dejó una marca profunda en las artes escénicas dominicanas .

El bailarín será sepultado este lunes 8 de junio en el Jardín Memorial a partir de las 3:00 de la tarde.