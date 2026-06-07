Niña Pastori emociona al papa León XIV con una versión especial de "Incomparable"

El papa León XIV escucha la actuación de la cantaora Niña Pastori en su visita al centro CEDIA 24 Horas, de Cáritas Madrid. ( EFE/ J.J. GUILLÉN POOL )

Entre los grandes actos que están marcando la visita del papa León XIV a Madrid, ha habido un momento íntimo que ha logrado conmover al santo padre.

Sin grandes escenarios ni producciones espectaculares, la voz de Niña Pastori llenó el centro CEDIA 24 horas de Cáritas con una interpretación que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos de la jornada.

La cantante gaditana interpretó una versión adaptada de su tema Incomparable durante el encuentro del pontífice con personas sin hogar, en un acto donde la música, la solidaridad y la esperanza compartieron el mismo espacio.

Acompañada únicamente por una guitarra española y un cajón flamenco, la artista ofreció una actuación cargada de sensibilidad, mientras el papa León XIV seguía atentamente cada verso desde su asiento.

Una canción con un nuevo significado

Aunque Incomparable forma parte del repertorio de Niña Pastori, para esta ocasión la canción adquirió un sentido especial. La artista quiso dedicarla tanto al pontífice como a la labor que realiza Cáritas con las personas más vulnerables, convirtiendo la música en un homenaje a la empatía y el acompañamiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/07/fe02d04f0f58acc6c9d238f9f818a2f3258de256w-7520b086.jpg El papa León XIV saluda a la cantaora Niña Pastor tras su actuación, en su visita este sábado al centro CEDIA 24 Horas, de Cáritas Madrid.

La emoción no quedó solo en la interpretación. Durante su intervención, el propio papa León XIV retomó algunos de los versos de la canción para destacar la importancia de mirar a los ojos a quienes sufren y recordar que la dignidad humana comienza por reconocer al otro.

Fue un gesto que conectó de inmediato con el mensaje de la artista y con el espíritu del encuentro.

"No se le puede pedir más a la vida"

Tras la actuación, Niña Pastori no ha ocultado la emoción que le dejó la experiencia. La cantante describió el momento como un "honor", un "privilegio" y una auténtica "bendición".

Tener al papa León XIV a su lado mientras hacía lo que más le apasiona fue, según confesó, uno de esos recuerdos que permanecerán para siempre.

"Ha sido una bendición el haber podido estar aquí hoy, en este lugar tan humilde, tenerlo a mi derecha escuchándome cantar. Creo que no se le puede pedir más a la vida", expresó ante los medios.

La artista también compartió el significado personal que tiene la canción. Al ser consultada sobre la conexión espiritual de Incomparable, aseguró que para ella "Dios es incomparable" y que siente su presencia en cada experiencia de su vida, una convicción que quiso transmitir a través de su interpretación.

Un vínculo que viene de lejos

La actuación junto a León XIV no es el primer encuentro de Niña Pastori con un pontífice. En 2003, la cantante tuvo la oportunidad de interpretar el Ave María ante el papa Juan Pablo II, un recuerdo que ahora suma un nuevo capítulo en su trayectoria.

Sin embargo, el escenario de esta ocasión tenía un significado especial. El centro CEDIA de Cáritas, dedicado a atender a personas sin hogar, convirtió la música en una herramienta de cercanía y acompañamiento, en sintonía con el mensaje social que ha caracterizado la visita del pontífice.