El musical de Antonio Banderas que ha dividido a los seguidores del papa León XIV

La presentación de "Godspell", de Antonio Banderas, durante la vigilia juvenil en Madrid dividió opiniones entre los fieles y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la visita del papa León XIV a España. ( FUENTE EXTERNA )

En un evento pensado para reunir a cientos de miles de jóvenes en torno a la fe, nadie imaginó que uno de los momentos más comentados de la visita del papa León XIV a España sería una representación teatral.

Sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió cuando parte del elenco de Godspell, el musical producido y dirigido por Antonio Banderas, subió al escenario de la plaza de Lima para abrir la vigilia presidida por el pontífice.

La actuación, concebida como un encuentro entre el arte y la espiritualidad, terminó convirtiéndose en tendencia en redes sociales. Mientras algunos la aplaudieron por acercar el mensaje del Evangelio a las nuevas generaciones, otros la calificaron de irreverente y fuera de lugar.

Un musical con más de medio siglo de historia

La pieza elegida no fue casual. Godspell es un clásico del teatro musical creado a finales de los años sesenta por John-Michael Tebelak, con música y letras de Stephen Schwartz.

Basada en el Evangelio de San Mateo, la obra presenta las enseñanzas de Jesús a través de canciones, coreografías y escenas llenas de color y simbolismo.

La versión que llegó a Madrid está dirigida por Antonio Banderas y adaptada por Emilio Aragón. Para la ocasión, parte del elenco se reunió de manera excepcional para participar en la vigilia juvenil, llevando al escenario un popurrí de algunos de los momentos más emblemáticos del espectáculo.

El resultado fue una puesta en escena dinámica y contemporánea, fiel al espíritu original de una obra nacida en una época de profundos cambios sociales y culturales.

Entre los aplausos y la polémica

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Lo que para unos fue una propuesta fresca y cercana, para otros rompió el ambiente de recogimiento que había caracterizado la jornada.

En redes sociales comenzaron a multiplicarse los comentarios críticos. Algunos usuarios consideraron que la representación era excesivamente extravagante para un acto religioso de esa magnitud, mientras que otros defendieron que el musical siempre ha utilizado un lenguaje artístico diferente para transmitir el mensaje cristiano.

La controversia convirtió el espectáculo en uno de los momentos más comentados de la visita papal, demostrando que la relación entre arte, religión y nuevas formas de comunicación sigue generando intensos debates.

La emoción de Antonio Banderas

Lejos de la polémica, Antonio Banderas se quedó con el significado del momento. El actor explicó al programa de radio español COPE que la oportunidad de actuar ante el papa surgió después de que varios representantes de la Iglesia conocieran el musical y propusieran llevar algunos de sus números a la vigilia.

En declaraciones a medios españoles, el malagueño confesó que la experiencia fue "muy bonita" y especialmente emocionante para un grupo de actores que, según sus palabras, "no trabajan para la Iglesia", pero que encontraron en este proyecto una forma diferente de conectar con el público.

Banderas destacó además el silencio y el respeto de los cientos de miles de jóvenes presentes durante los momentos de oración, así como la capacidad del musical para acercar la figura de Jesucristo a nuevas generaciones mediante un lenguaje contemporáneo.

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Para el actor, el formato gospel conecta especialmente con el contexto cultural del pontífice, ofreciendo una manera distinta de transmitir un mensaje universal.

Al final, más allá de las críticas o los elogios, Godspell ha conseguido algo que pocas representaciones logran: convertirse en tema de conversación mucho después de que bajara el telón. Una cualidad que forma parte de la esencia del teatro: provocar emociones, preguntas y distintas maneras de interpretar una misma historia.