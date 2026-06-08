El Ministerio de Educación destaca el impacto de la Modalidad en Artes

Esta modalidad combina la formación académica general con estudios especializados en áreas como música, artes visuales, teatro, danza, cine y fotografía. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) destacó el impacto de la oferta formativa de Modalidad en Artes del nivel secundario, una propuesta técnico-profesional que promueve la creatividad, el talento y la formación integral de 17,807 estudiantes en 113 centros educativos del país.

Esta modalidad combina la formación académica general con estudios especializados en áreas como música, artes visuales, teatro, danza, cine y fotografía, arte multimedia y producción artesanal, con el propósito de fortalecer las capacidades creativas, expresivas y técnicas, así como competencias vinculadas al pensamiento crítico, la innovación y el trabajo colaborativo.

La Modalidad en Artes tiene presencia en los tres grados del segundo ciclo del nivel Secundario.

Actualmente, la mayor concentración de estudiantes se registra en cuarto grado, con 8,684 matriculados; seguida de quinto grado, con 5,281, y de sexto grado, con 3,842 estudiantes.

Como parte de su proceso formativo, los estudiantes participan cada año en muestras artísticas que permiten visibilizar los aprendizajes y proyectos desarrollados en las escuelas.

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El recorrido inicia en los centros educativos, continúa con muestras regionales que reúnen a participantes de distintas provincias y culmina con una exposición nacional que recoge lo más destacado de cada territorio.

La muestra nacional de este año se celebrará del 10 al 13 de junio en el Teatro Nacional Eduardo Brito bajo el lema "Travesía del arte: origen y viaje de nuestra identidad".

El evento reunirá a más de 2,000 estudiantes de las 18 Regionales educativas, quienes presentarán espectáculos, exposiciones y producciones inspiradas en la identidad cultural dominicana.

La temática de esta edición propone un viaje a las raíces históricas, culturales y artísticas que conforman la dominicanidad, promoviendo además el diálogo con otras tradiciones y manifestaciones culturales. A través de sus proyectos, los estudiantes exploran el arte como herramienta de expresión, memoria, aprendizaje y transformación social.

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La muestra nacional representa la culminación de ese recorrido pedagógico y artístico que comienza en las aulas y talleres de los centros educativos. Durante cuatro días, el público podrá apreciar una amplia representación del talento estudiantil de todo el país, reflejo del compromiso de la escuela dominicana con la creatividad, la cultura y la formación integral.

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