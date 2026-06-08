Sgacedom participa en París en la Asamblea General de la CISAC 2026

Kinito Méndez estuvo en representación de RD en la Asamblea General de la CISAC 2026. ( FUENTE EXTERNA )

En un contexto marcado por la expansión de la inteligencia artificial en el escenario cultural y creativo, la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (Sgacedom) participó en la histórica Asamblea General de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) 2026 en París, Francia.

La participación tuvo lugar en el marco de la conmemoración del centenario de su fundación, reuniendo a más de 400 líderes de las industrias creativas y representantes de sociedades de autores de todo el mundo.

La República Dominicana estuvo representada por el presidente de Sgacedom, Kinito Méndez, quien participó en las jornadas de trabajo, paneles y debates enfocados en los principales desafíos y oportunidades que enfrenta actualmente el sector creativo, especialmente en materia de protección de los derechos de autor, transformación digital e inteligencia artificial.

En este escenario, Sgacedom presenció la firma del Compromiso de París, una declaración histórica en defensa de la creatividad humana en la era de la inteligencia artificial, que establece una serie de principios dirigidos a gobiernos, empresas tecnológicas e industrias culturales para garantizar que los creadores continúen siendo protegidos, reconocidos y remunerados de manera justa.

La Asamblea General de la CISAC 2026 fue celebrada esta semana con la participación de representantes de sociedades de autores de todo el mundo, donde también se abordaron temas estratégicos relacionados con el futuro de la gestión colectiva, los nuevos modelos de explotación de contenidos y los mecanismos que garanticen una remuneración equitativa para los creadores por el uso de sus obras.

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Méndez destacó la relevancia de los temas abordados, especialmente aquellos relacionados con el impacto de la inteligencia artificial en la creación artística y los derechos de los autores.

"En esta edición participamos en una intensa agenda de trabajo donde expertos de distintas partes del mundo analizaron el impacto de la inteligencia artificial en los derechos de los creadores y la necesidad de promover legislaciones que preserven las creaciones humanas. Para alcanzar ese objetivo, los artistas debemos permanecer unidos", señaló Méndez.

Sobre estos aspectos, el artista y compositor indicó que Sgacedom se mantiene actualizada ante los desafíos que enfrenta la gestión colectiva para fortalecer la protección de los creadores dominicanos en un entorno cada vez más digital.

"Nuestra participación fortalece los vínculos de la institución con otras sociedades de gestión colectiva a nivel internacional y nos permite intercambiar experiencias, así como conocer las mejores prácticas que se implementan en beneficio de autores y compositores alrededor del mundo", valoró.

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La CISAC agrupa a más de cinco millones de creadores a través de 227 sociedades de gestión colectiva con presencia en 111 países, consolidándose como la organización internacional más importante en la defensa de los derechos de autores, compositores, escritores, dramaturgos y artistas visuales.

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