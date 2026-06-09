Funglode y la Biblioteca de España sellan alianza para preservar patrimonio cultural de Iberoamérica

Leonel Fernández, presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), durante el acto. ( EFE )

En un paso significativo para el fortalecimiento de la cooperación cultural entre Iberoamérica y España, la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) y la Biblioteca Nacional de España suscribieron un acuerdo de colaboración orientado a promover el libro, preservar el patrimonio bibliográfico y fomentar el intercambio de conocimientos entre ambas instituciones.

La información fue dada a conocer por el expresidente de la República Dominicana y presidente de Funglode Leonel Fernández, junto a Óscar Arroyo Ortega, director de la biblioteca española, quien destacó el alcance de esta iniciativa como un nuevo puente para el fortalecimiento de los vínculos culturales entre ambos lados del Atlántico.

Convenio

El convenio contempla acciones conjuntas destinadas a impulsar la difusión de la producción intelectual, la conservación de fondos documentales y el desarrollo de proyectos que contribuyan al enriquecimiento del acervo cultural compartido por las naciones iberoamericanas. Asimismo, busca ampliar los espacios de cooperación académica y promover el acceso al conocimiento como herramienta para el desarrollo de las sociedades.

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Como parte de este acercamiento institucional, la Biblioteca Juan Bosch realizó una donación de publicaciones de la Editorial Funglode a la Biblioteca Nacional de España, un gesto que simboliza la voluntad de proyectar el pensamiento y la producción intelectual dominicana en escenarios internacionales.

Hoy fortalecemos los lazos culturales entre Iberoamérica y España con la firma de un acuerdo entre @Funglode y la Biblioteca Nacional de España. @BNE_biblioteca



Este paso impulsa la promoción del libro, la preservación del patrimonio bibliográfico y el intercambio de… pic.twitter.com/CpUW1KdIip — Leonel Fernández (@LeonelFernandez) June 9, 2026

Las obras entregadas recogen una amplia diversidad de enfoques y áreas del conocimiento, reflejando el compromiso de Funglode con la promoción de un pensamiento plural, riguroso y abierto al diálogo, valores que han caracterizado el trabajo editorial de la institución durante las últimas décadas.

La firma de este acuerdo representa un nuevo capítulo en la relación cultural entre República Dominicana y España, al tiempo que fortalece los mecanismos de cooperación para la preservación de la memoria escrita y la difusión del patrimonio bibliográfico común.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/foto-dedf-1-f1a6483b.jpg El expresidente de la República Dominicana y presidente de Funglode Leonel Fernández, muestra los libros donados a Óscar Arroyo Ortega, director de la Bibloteca Nacional de España.

Con esta iniciativa, Funglode reafirma su apuesta por el diálogo cultural, la circulación de ideas y la internacionalización de la producción intelectual dominicana, consolidando espacios de colaboración que contribuyen a proyectar el conocimiento y la identidad cultural del país en el ámbito global.