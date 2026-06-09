Muere la hermana mayor del maestro Manuel Tejada

El maestro Manuel Tejada junto a su hermana Rosa Leonor Tejada Tabar, fallecida este 8 de junio de 2026 a los 78 años. ( SUMINISTRADA )

El maestro Manuel Tejada confirmó el fallecimiento de su hermana mayor, Rosa Leonor Tejada Tabar, quien murió este lunes a los 78 años tras enfrentar problemas de salud que la mantenían bajo atención médica en un centro clínico.

La noticia fue comunicada por el reconocido músico, compositor y director de orquesta dominicano, generando numerosas expresiones de solidaridad y condolencias de familiares, amigos y personalidades vinculadas al ámbito artístico y cultural del país.

De acuerdo con la información suministrada por la familia, Rosa Leonor Tejada Tabar, nacida el 15 de marzo de 1948, el deceso se produjo la noche de este lunes.

Velatorio

Sus hermanos José Ignacio (Tato), Dulcita, Ana Sofía y Manuel, junto a sus sobrinos, sobrinos nietos y demás familiares, informaron que las honras fúnebres serán celebradas este miércoles 10 de junio en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, a partir de las 9:00 de la mañana.

Actos fúnebres en honor a Rosa Leonor Tejada Tabar

Posteriormente, sus restos recibirán cristiana sepultura ese mismo día a las 3:00 de la tarde en el Parque Cementerio Puerta del Cielo.

En el aviso difundido por la familia, los parientes expresaron su profundo pesar por la partida de Rosa Leonor Tejada Tabar e invitaron a allegados y amigos a acompañarlos durante los actos fúnebres que se celebrarán en su memoria.

La noticia ha provocado múltiples muestras de apoyo y solidaridad hacia el maestro Manuel Tejada y toda su familia, ampliamente conocida y apreciada en distintos ámbitos de la sociedad dominicana.