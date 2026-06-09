Mar de Palabras firma alianzas con entidades educativas para fomentar la lectura y el pensamiento

Ernesto Díaz Laguardia, del i512, y Minerva del Risco. ( FUENTE EXTERNA )

El Festival Literario Internacional Mar de Palabras, organizado por la Fundación René del Risco Bermúdez, formalizó acuerdos estratégicos con universidades y centros de formación para promover la literatura, la lectura y el turismo cultural en Santo Domingo.

Para lograr estos objetivos, el Festival firmó un convenio de colaboración con el Instituto 512 (i512), entidad dedicada a la formación de maestros, para fomentar el desarrollo de metodologías, experiencias y estrategias para la promoción de la cultura lectora a nivel escolar y las comunidades educativas públicas y privadas de la República Dominicana.

El documento fue firmado por Minerva del Risco, presidenta de la Fundación René del Risco Bermúdez y directora general del festival, y Ernesto Díaz Laguardia, director del i512.

De igual manera, tiene alianzas con la Universidad Iberoamericana (Unibe) y la Universidad APEC (Unapec) para el desarrollo de iniciativas académicas, culturales y formativas vinculadas a las humanidades, la literatura, el turismo cultural, la lectura, el pensamiento crítico y la creatividad.

El acuerdo con Unibe fue suscrito por Minerva del Risco, por parte del Festival, y por la rectora Odile Camilo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/mar-de-palabras-2-19d1108d.jpeg Yulissa Álvarez, Minerva del Risco, Silvanh Riedl, Fabeth Martínez y Virginia Báez. (FUENTE EXTERNA)

Como parte de estos acuerdos, Mar de Palabras y las universidades organizarán conferencias, seminarios, y otros encuentros académicos relacionados con la literatura, el pensamiento y la gestión cultural, en tanto que los docentes, investigadores y estudiantes participarán en el evento literario.

Asimismo, impulsarán proyectos orientados a posicionar a Santo Domingo como referente regional de turismo cultural y pensamiento

Promoción del turismo cultural

Mar de Palabras firmó previamente un acuerdo de colaboración con el Clúster Turístico de Santo Domingo para promover, fortalecer y visibilizar el turismo cultural en la ciudad a través del Festival.

Este acuerdo contempla el diseño y la promoción de experiencias culturales, como rutas literarias, visitas patrimoniales, recorridos culturales, experiencias gastronómicas y programas especiales para visitantes nacionales e internacionales, entre otras actividades.

A su vez, el Clúster apoyará la difusión de Mar de Palabras y de otras actividades culturales relevantes para el posicionamiento de Santo Domingo como destino cultural.

Mar de Palabras se realizará del 19 al 21 de junio en el Hotel Kimpton Las Mercedes de la Ciudad Colonial. El programa y el formulario de inscripción para las distintas actividades ya se encuentran disponibles para el público a través de la página web www.mardepalabras.com

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