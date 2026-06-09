Miss Grand República Dominicana 2026 inicia su concentración entre Santo Domingo y Santiago

Miss Grand República Dominicana se celebrará en el prestigioso Gran Teatro del Cibao el sábado 18 de julio. ( FUENTE EXTERNA )

El certamen Miss Grand República Dominicana 2026 se prepara para desarrollar una de las ediciones más importantes y ambiciosas en la historia del certamen, convirtiéndose en una de las plataformas de belleza más grandes e influyentes del país.

La concentración oficial de las candidatas iniciará el próximo sábado 10 de julio en la ciudad de Santo Domingo, teniendo como sede principal el emblemático Hotel Jaragua.

Bajo la dirección de Alejandro Martínez y Jorge Cruz, el concurso realizará una rueda de prensa el lunes 13 de julio en el Salón Anacaona III del Hotel Jaragua, donde serán presentadas oficialmente las 36 candidatas que competirán por la corona nacional, representando distintas provincias de la República Dominicana y comunidades dominicanas en el extranjero.

Los directores Alejandro Martínez y Jorge Cruz compartirán la visión y proyección internacional que continúa fortaleciendo la franquicia dominicana dentro de Miss Grand International.

Luego de su etapa en Santo Domingo, la concentración oficial continuará en la ciudad de Santiago de los Caballeros, donde se desarrollarán importantes actividades previas a la competencia final.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/miss-grand-2026jpg-361291ed.jpeg Unas 36 candidatas competirán por la corona nacional.

La esperada competencia preliminar y la gran gala final se celebrarán en el prestigioso Gran Teatro del Cibao el sábado 18 de julio, reuniendo a fanáticos de los certámenes de belleza, medios de comunicación, personalidades y seguidores de todo el país.

Con una producción de alto nivel, representantes de toda la geografía nacional y de la diáspora dominicana, Miss Grand República Dominicana continúa consolidándose como una de las franquicias más destacadas de la región y una plataforma que proyecta el talento, la belleza y la cultura dominicana a nivel internacional.