Miss RD Universo anuncia la presentación oficial de candidatas y la imposición de bandas

La Organización del concurso nacional de belleza Miss República Dominicana celebrará el próximo miércoles 10 de junio la presentación oficial del segundo grupo de candidatas que competirán por la corona nacional en la edición conmemorativa de los 70 años de Miss República Dominicana.

El certamen de belleza y liderazgo femenino más importantes del país este año estará dedicado a la creación de La Casa del Autismo.

La actividad tendrá lugar a las 7:00 de la noche en el Paseo de las Estrellas de Downtown Center Santo Domingo, donde serán presentadas las jóvenes que representarán a las distintas provincias y municipios del país.

Uno de los momentos más esperados será la tradicional "Sash Ceremony", la ceremonia oficial en la que cada delegada recibirá la banda oficial que la acredita como representante de su comunidad. Este acto simboliza el compromiso, la responsabilidad y el orgullo de llevar en alto el nombre de su provincia durante la competencia nacional.

La edición 2026 reviste un significado histórico al conmemorar siete décadas de participación de la República Dominicana en el certamen de Miss Universo, consolidándose como una plataforma que ha impulsado el desarrollo integral de la mujer dominicana y promovido valores de liderazgo, servicio comunitario y representación internacional.

Asimismo, la organización reafirmará su compromiso social a través de su respaldo a la Casa del Autismo, iniciativa benéfica que impulsa desde el año 2022 con el propósito de brindar apoyo a niños, jóvenes y familias dentro del espectro autista.

Bajo la dirección de Magali Febles, Miss República Dominicana continúa consolidándose como una plataforma de proyección internacional para la mujer dominicana, reconocida por la excelencia en la preparación de candidatas que han destacado en los principales escenarios de belleza del mundo.

La producción del evento contará con una propuesta escénica sin precedentes, respaldada por la tecnología y experiencia de Rental Vision y Juan Tejera, garantizando una experiencia visual y artística a la altura de esta histórica celebración.

Gran final

Durante la actividad también se ofrecerán detalles de la gran final del certamen, programada para el jueves 30 de julio de 2026, a las 8:00 de la noche, con transmisión en vivo por Color Visión, Canal 9.

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