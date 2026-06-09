Una de las parejas más famosas de los K-dramas se separa tras 14 años de relación

Sooyoung y Jung Kyung-ho, una de las parejas más famosas de los K-dramas, confirmó su ruptura. ( FUENTE EXTERNA )

La actriz y cantante surcoreana Sooyoung y el actor Jung Kyung-ho pusieron fin a su relación sentimental después de 14 años juntos, según confirmó este martes Saram Entertainment, agencia que representa a la integrante del grupo de K-pop Girls´ Generation.

"Es verdad. Sooyoung y Jung Kyung-ho recientemente rompieron", declaró un representante de la agencia al medio surcoreano Xportsnews, poniendo fin a las especulaciones que circulaban en redes sociales y comunidades de fanáticos.

Los rumores sobre una posible separación comenzaron a ganar fuerza cuando seguidores de ambos artistas observaron que habían dejado de seguirse mutuamente en redes sociales. La confirmación provocó numerosas reacciones entre los admiradores de la pareja, considerada durante años una de las más sólidas y discretas del entretenimiento surcoreano.

La relación entre Sooyoung y Jung Kyung-ho se hizo pública en enero de 2014, aunque medios locales habían informado un año antes que ambos mantenían un romance tras conocerse a través de amigos en común.

Desde entonces, la pareja se convirtió en una excepción dentro de la industria del entretenimiento de Corea del Sur, donde las relaciones sentimentales suelen mantenerse alejadas del escrutinio público debido a la intensa atención mediática y de los fanáticos.

A lo largo de más de una década, ambos compartieron momentos de manera ocasional con sus seguidores, aunque siempre preservando gran parte de su vida privada. En varias entrevistas, Jung Kyung-ho habló abiertamente de su admiración por Sooyoung, revelando incluso que era seguidor de Girls´ Generation antes de conocerla personalmente.

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Durante los últimos años, la pareja fue vista en distintos eventos y viajes. En 2023 asistieron juntos a un concierto de Bruno Mars y, en 2024, fueron reconocidos por admiradores durante unas vacaciones en Australia.

En una entrevista concedida ese mismo año, el actor afirmó que nunca se sentía solo porque ambos compartían gran parte de sus actividades cotidianas.

Sus declaraciones alimentaron las frecuentes especulaciones sobre una posible boda, una posibilidad que él mismo había reconocido en 2022, aunque señaló entonces que tomarían esa decisión cuando consideraran que era el momento adecuado.

Dos carreras consolidadas

Sooyoung debutó en 2007 como integrante de Girls´ Generation , una de las agrupaciones femeninas más influyentes de la historia del K-pop. Paralelamente, desarrolló una carrera como actriz con participaciones en producciones como Run On, Not Others e If You Wish Upon Me.

debutó en 2007 como integrante de , una de las agrupaciones femeninas más influyentes de la historia del K-pop. Paralelamente, desarrolló una carrera como actriz con participaciones en producciones como Run On, Not Others e If You Wish Upon Me. Por su parte, Jung Kyung-ho inició su trayectoria artística en 2004 y alcanzó reconocimiento internacional gracias a series como Prison Playbook, Hospital Playlist y Crash Course in Romance.

Hasta el momento, ninguna de las dos estrellas ha ofrecido declaraciones adicionales sobre las razones que motivaron la ruptura.