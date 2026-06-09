Sugieren revalorizar dos monumentos históricos en San Cristóbal

Iglesia Nuestra Señora de la Consolación, en San Cristóbal. ( ARCHIVO )

El comentarista de televisión y escritor Ramón Puello Báez exhortó a las autoridades a revalorizar dos de los principales monumentos históricos de San Cristóbal: la parroquia Nuestra Señora de la Consolación y la antigua iglesia Sagrado Corazón de Jesús, al considerar que ambos poseen un alto potencial para convertirse en atractivos turísticos de primer orden.

Refirió que la parroquia, poseedora de vistosos murales del pintor Vela Zanetti, debe ser promocionada como la "Sixtina del Caribe", emulando a la renombrada capilla que sobresale en la Ciudad del Vaticano.

En cuanto a la "iglesia vieja", situada frente al parque central y a la sede del ayuntamiento, y que permanece cerrada desde hace varias décadas, dijo que puede ser convertida en un museo en el que se expongan distintos aspectos del pasado de esta población.

Puello hizo estos planteamientos durante la tertulia "Vistazo histórico a San Cristóbal", celebrada en Campo Club de la localidad, con la asistencia de unas 60 personas. La actividad fue organizada por el periodista José Pimentel Muñoz.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/8062385a-35dd-4f10-9770-490d9e5959c3-e51f6ad5.jpg Alexis Alcántara, Ramón Puello Báez, José Pimentel Muñoz y Mariel Belliard encabezaron la tertulia. (FUENTE EXTERNA)

Según explicó, el templo mantiene una estrecha vinculación con los orígenes de la ciudad y alberga los restos del sacerdote Juan de Jesús Ayala y García, así como de otras figuras destacadas de la comunidad.

Consideró que el espacio podría acoger exposiciones relacionadas con distintos aspectos del pasado local, incluyendo la firma de la primera Constitución dominicana, un acontecimiento que, a su juicio, no ha recibido el reconocimiento histórico que merece.

Detalles de la tertulia y participantes

Opinó que el valor cultural de la antigua iglesia, unido a la existencia del espacio que sirvió como tumba provisional del dictador Rafael L. Trujillo, merece ser aprovechado con fines turísticos.

En la tertulia expusieron, además, Alexis Alcántara, presidente de Campo Club; Elvin Sánchez; Miriam Herrera; Nelson Morel; Osiris Guzmán Delgado; Marcos Rafael Valdez; Julio César Domínguez; Milka Lorenzo Puesán; Gustavo Marshall; Fidias Omar Díaz Santiago; Isabel Valera y Victoria Montás.