El talento estudiantil destaca en la Gala Nacional de la Modalidad en Arte

El programa dejó en claro que la educación goza de la belleza de la inclusión con la participación de estudiantes con discapacidad física. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

En la escuela, los sueños encuentran un terreno fértil para desarrollarse, muchas veces superando limitaciones físicas, económicas y sociales.

Así quedó demostrado durante la inauguración de la edición número 13 de la Gala Nacional de la Modalidad en Arte: Travesías del Arte, donde las exposiciones y presentaciones de los estudiantes evidenciaron el talento, la creatividad y la excelencia que se cultivan en las aulas del sistema educativo público dominicano.

Música, teatro, cine, danza, fotografía, multimedia, pintura y diversas expresiones artísticas formaron parte de la jornada inaugural que puso de manifiesto la calidad de la formación que reciben los estudiantes de la Modalidad en Arte.

La actividad empezó con un recorrido por la exposición de artes aplicadas y visuales, en la explanada del teatro y luego continuó con la apertura de la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional.

En este lugar se desarrolló un encantador programa de presentaciones artísticas, iniciando con el espectáculo "Viva el merengue", dirigido por Delvin Peña Ortega, seguido de una dedicatoria especial a la merenguera Milly Quezada.

Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de propuestas como el cortometraje La Dama Blanca, del Centro en Artes Mauricio Báez; la puesta en escena teatral La Burla de una Estafa, del Centro en Artes Manuel Félix Peña; así como la coreografía Entre el cielo y la tierra, interpretada por estudiantes del Centro en Artes Eugenio María de Hostos.

El escenario muy atento y rebosado de emociones también disfrutó del documental Dos masas, dos historias: el domplín y el yaniqueque, realizado por alumnos del Centro en Artes Bienvenido Bustamante.

También destacaron las interpretaciones musicales de repertorios dedicados a Danny Rivera, La Sophy, Michael Jackson y Milly Quezada, además de la presentación de la pieza de danza El espíritu vivo del Caribe. También incluyó un homenaje póstumo a artistas y estudiantes fallecidos, interpretado por Karla Estepan.

El evento se lleva a cabo en el Teatro Nacional, donde permanecerá hasta el próximo sábado 13 de junio.

Un escenario a la altura de los sueños

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/11/whatsapp-image-2026-06-10-at-70857-pm-762e5da0.jpeg El ministro Luis Miguel De Camps, acompañado de la alcaldesa Carolina Mejía, recibió como obsequio un retrato suyo por parte de estudiantes. (JUAN GUIO)

Durante el acto, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, destacó que la realización de esta muestra en uno de los escenarios más importantes del país, constituye un reconocimiento al esfuerzo de miles de estudiantes, docentes y familias que han apostado por el arte como una herramienta de crecimiento personal y desarrollo social.

"Estos jóvenes merecían un escenario a la altura de lo que representan, a la altura de sus sueños y de lo que son para nuestro país", expresó el funcionario, al tiempo que valoró la disciplina, la perseverancia y el compromiso que implica la formación artística.

De Camps afirmó que la escuela dominicana es el lugar donde comienzan los sueños del país y subrayó que la educación va más allá de la transmisión de conocimientos, pues también tiene la misión de ayudar a cada estudiante a descubrir y desarrollar sus talentos.

En ese sentido, resaltó el impacto de la Modalidad en Arte, que beneficia a más de 17 mil estudiantes en áreas como música, danza, teatro, cine, fotografía, multimedia, artes visuales y producción artesanal.

Asimismo, compartió historias de jóvenes que encontraron en las artes una vía para fortalecer su autoestima, superar desafíos personales y ampliar sus oportunidades de desarrollo, reafirmando que el arte es una poderosa herramienta de inclusión y transformación social.

El ministro destacó que, en una época marcada por los avances tecnológicos y la inteligencia artificial, capacidades profundamente humanas como la creatividad, la sensibilidad, la imaginación y la capacidad de comunicar adquieren un valor aún mayor.

El arte es parte de la educación

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/11/whatsapp-image-2026-06-10-at-70855-pm-66c53c3e.jpeg Todo el contenido del programa es diverso y de gran belleza. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

"El arte no es un complemento de la educación; es una parte esencial de ella", afirmó.

Añadió que la República Dominicana necesita científicos, técnicos, ingenieros, médicos y emprendedores, pero también artistas capaces de enriquecer la cultura nacional, fortalecer la identidad y contribuir al desarrollo del país desde la creación y la innovación.

Reiteró el compromiso del Gobierno con la ampliación de oportunidades para los jóvenes talentos, al considerar que invertir en ellos es apostar por un mejor futuro para la nación.

"Cuando un país invierte en el talento de sus jóvenes, no solo transforma vidas individuales; también fortalece su capacidad de crear, crecer y construir futuro", concluyó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/11/whatsapp-image-2026-06-10-at-70854-pm-3cf775e8.jpeg El público no escatimó esfuerzos para expresar sus ovaciones en cada presentación. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)