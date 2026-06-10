Rizek reivindica el arte como memoria y el mar como eje de la identidad caribeña

El empresario y coleccionista Héctor José Rizek Sued habla durante la presentación de la exposición "El mar como territorio" el miércoles 10 de junio en el Centro Cultural Rainieri en Punta Cana. Observan de izquierda a derecha, los ministros Eduardo Sanz Lovatón y Roberto Ángel Salcedo; la gobernadora de La Altagracia, Daysi De Óleo; Frank Rainieri, fundador de Grupo Puntacana; Betania Guerrero de Rizek y Haydée Rainieri. ( DIARIO LIBRE / DANIA ACEVEDO )

El empresario y coleccionista Héctor José Rizek Sued afirmó que el arte constituye una forma de memoria colectiva y de construcción de identidad, al presentar la exposición "El mar como territorio" durante la inauguración de una de las salas de exposiciones del Centro Cultural Rainieri en Punta Cana.

Ante representantes del sector cultural, empresarial y artístico, Rizek describió la muestra como una reflexión sobre el mar más allá de su dimensión geográfica. Lo definió como una frontera sin muros, un camino abierto y un espacio de encuentro que ha moldeado la historia y la sensibilidad de los pueblos del Caribe.

"El mar como territorio no es una exposición temática en el sentido convencional", expresó este miércoles. Explicó que la colección fue tomando forma a lo largo de años de búsqueda junto a su esposa, Bethania Guerrero de Rizek, guiados por el deseo de rodear su vida familiar de obras capaces de inspirar belleza, pensamiento y nuevas formas de mirar la realidad.

La exposición reúne trabajos de artistas de República Dominicana, España, Cuba, Puerto Rico, Haití, Trinidad y Tobago, Uruguay y Francia, en un recorrido que abarca más de seis décadas de producción artística. Según Rizek, las obras dialogan entre sí para explorar preguntas vinculadas a la vida insular, la identidad caribeña y la relación histórica de la región con el mar.

El coleccionista sostuvo que muchas de las piezas incluidas no muestran el mar de forma explícita, pero sí contienen su influencia. A su juicio, la luz, los colores, las migraciones, los encuentros culturales y la condición insular atraviesan buena parte de la creación artística caribeña. Esa diversidad de miradas, señaló, convierte la exposición en un espacio de diálogo entre generaciones, estilos y procedencias.

Durante su intervención destacó el legado de figuras esenciales del arte dominicano como Clara Ledesma, Cándido Bidó, Ramón Oviedo e Iván Tovar, junto a creadores contemporáneos cuyas obras continúan ampliando los límites de la expresión artística caribeña.

Rizek agradeció a Frank y Haydée Rainieri por impulsar un espacio dedicado a la cultura y sostuvo que una colección privada alcanza su mayor sentido cuando se comparte con la sociedad.

"Invertir en arte es apostar por la memoria, la sensibilidad y la permanencia", afirmó al concluir un discurso que reivindicó la cultura como una forma de hospitalidad, de encuentro ciudadano y de construcción de futuro.

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