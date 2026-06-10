El Museo de Arte Moderno dedica gran retrospectiva al surrealista Jorge Noceda Sánchez

Obra de Jorge Noceda "Love is blind oleo sobre lienzo 1", que puede verse en el Museo de Arte Moderno. ( FUENTE EXTERNA )

El jueves 18 de junio, a las 7:00 p.m., el Museo de Arte Moderno inaugurará la exposición retrospectiva titulada "Jorge Noceda Sánchez. El sueño de la memoria ".

La muestra está integrada por más de 60 obras del reconocido pintor surrealista dominicano , quien entre las décadas de 1950 y 1980 logró desarrollar una trayectoria creadora y exitosa que incluyó exposiciones en importantes museos, galerías e instituciones culturales de los Estados Europa, Asia y América Latina.

La exposición, organizada por los coleccionistas Fernando Báez Guerrero y Nancy Tavárez de Báez con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Dirección General de Museos y el Museo de Arte Moderno, cuenta con la coordinación de la reconocida galerista y gestora cultural Mildred Canahuate y la labor curatorial del crítico de arte y curador Amable López Meléndez.

El diseño museográfico ha sido realizado por Luis Tejada, encargado de museografía de la Dirección General de Museos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/jorge-noceda-sin-titulo-oleo-sobre-lienzo-4-5026130b.jpg Jorge Noceda, sin titulo, oleo sobre lienzo 4. (FUENTE EXTERNA)

El reconocido curador afirma que el núcleo medular de la muestra está definido por más de 60 obras de la colección de la familia Báez-Tavárez, quienes desde hace más de dos décadas persisten en su apuesta revalorizadora de la obra de Jorge Noceda Sánchez, adquiriéndola y repatriándola a través de reconocidas casas de subastas internacionales.

Otras 18 obras proceden de las colecciones de Isaac y Betty Rudman; la Familia Rizek Guerrero; Edmond Elías Hermida, el arquitecto José Ramón Prats, el doctor José Soto Perozo, Juan Julio Bodden, Alberto Sánchez, Ricardo Koenig y Leila Valenzuela.

Exponentes del surrealismo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/jorge-noceda-mascara-oleo-sobre-lienzo-7-26efc495.jpg Jorge Noceda, Mscara, oleo sobre lienzo 7.

López Meléndez precisa que con esta retrospectiva en el Museo de Arte Moderno, sus organizadores le restituyen el lugar que le corresponde justamente a Jorge Noceda Sánchez como uno de los más imaginativos y brillantes exponentes del Surrealismo en la República Dominicana, el Caribe y América Latina.

"Jorge Noceda Sánchez. El sueño de la memoria", propone un viaje abarcador de más de tres décadas por el universo simbólico, la biografía y las etapas vitales vinculadas a los lugares en los que vivió y desarrolló toda su obra en Santo Domingo, Nueva York y Miami hasta 1987, año de su fallecimiento.

Desplegada en el segundo nivel del Museo de Arte Moderno, la muestra estará abierta hasta el domingo 9 de agosto de 2026, de martes a domingo en horario de 10:00 am., a 6:00 pm.

Sobre Jorge Noceda Sánchez

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/jorge-noceda-sin-titulo-oleo-sobre-lienzo-3-84c1cc39.jpg Jorge Noceda, sin titulo, oleo sobre lienzo 3. (FUENTE EXTERNA)

Jorge Noceda Sánchez, nació en Santo Domingo, República Dominicana, el 6 de septiembre de 1925 y falleció en Miami, Florida, EUA, el 11 de marzo de 1987. En 1952, tras egresar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santo Domingo, emigra a los Estados Unidos y se especializa en gastroenterología en la Universidad de Nueva York.

En 1955, por su primera exposición individual en la 48ª Exposición al Aire Libre de Washington Square en Nueva York, recibe el Premio Nell Boardman y dos premios Murray Hill Show. En 1956, ingresa en The National Academy of Design y estudia en el Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York.

En 1959, realizó exposiciones individuales en el Museo Nacional de Ueno en Tokyo, Japón; la Royal Academy de Londres y en prestigiosos museos y galerías de París, Roma, Atenas, Nueva Delhi, Tel Aviv y Hong Kong.

En 1961, obtuvo Medalla de Oro en la VI Bienal de Sao Paulo, Brasil, y Mención de Honor en la X Bienal Nacional de Bellas Artes de República Dominicana. En 1964 fue designado Agregado Cultural de la Embajada dominicana en Japón.