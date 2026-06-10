Miss República Dominicana Universo 2026 presenta a sus candidatas para la 70° edición del certamen

En el anuncio del Miss República Dominicana Universo, las aspirantes desfilaron y compartieron sus primeras impresiones con el público que se congregó en las afueras de Downtown Center. ( SAMIL MATEO DOMINICI )

La explanada del centro comercial Downtown Center se transformó en una elegante pasarela donde las 32 candidatas oficiales de Miss República Dominicana Universo 2026 realizaron su primera presentación pública ante los medios de comunicación, patrocinadores e invitados especiales.

Las aspirantes desfilaron y compartieron sus primeras impresiones en una edición que pretende salir un poco del molde tradicional de las modelos: en este anuncio desfilaron influencers, actrices, presentadoras, comunicadoras como una muestra de la diversidad que se abre paso en los certámenes de belleza.

Entre las representantes se encuentran candidatas de provincias y comunidades dominicanas dentro y fuera del país, incluyendo Azua, Samaná, Distrito Nacional, San José de Ocoa, Santiago, Monte Plata, La Vega, Monseñor Nouel, Puerto Plata, La Romana, San Pedro de Macorís y las comunidades dominicanas en Estados Unidos, entre otras demarcaciones.

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La actual Miss República Dominicana Universo, Jennifer Ventura, hizo una aparición especial durante la actividad, desfilando con la corona junto a Magali Febles, directora nacional del certamen.

Las misses que repiten y figuras de otras áreas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/11/91f06606-8465-4f66-88c5-5340a7abc0e1-b0eb28aa.jpg Melissa Domínguez- Miss Azua. https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/11/043a5b54-31b5-4ac7-aff7-eec97ad3a306-4df384a0.jpg Melissa Núñez -Concepción de La Vega. ‹ >

Otra novedad que pudo verse esta noche son las candidatas que repiten nuevamente en su sueño de conquistar la corona y quienes, con la experiencia en concursos y belleza, son fuertes y hermosas competidoras.

Nuevamente se encuentra participando la exreina de belleza Melissa Domínguez como Miss Azua, tras haber aspirado en 2019 representando a Santo Domingo Este logrando clasificar dentro del grupo de las 15 semifinalistas.

Además, estuvo en el Miss RD Universo 2023 cuando representó a Santo Domingo de Guzmán. En esa edición se coronó como Reina Hispanoamericana República Dominicana 2023, alcanzando luego una posición en el Top 13 de la competencia final internacional.

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Le sigue Melissa Núñez , Miss Concepción de La Vega , quien en 2024 compitió en el Miss RD Universo con la banda de Miss RD Comunidad USA .

, , quien en 2024 compitió en el con la banda de . Esta en la contienda la modelo profesional Valentina Campion como Miss Samaná. Fue Miss Charm Dominican Republic 2023 y combina su rol de alta costura con el de maestra de ceremonias y comunicadora. De esto último fue talento del programa de temporada "Divertido con Jochy".

También está una actriz, Camila Issa, conocida por protagonizar "El grito de las mariposas" (Star+ / Disney+) interpretando a María Teresa Mirabal, y este miércoles se puso la banda de Santo Domingo de Guzmán en la carrera por la corona.

Continúan otras sorpresivas apariciones y es la influencer Beverly vargas como representante de la provincia Duarte. Ella es esposa del músico Chiquito Team Band y sobreviviente de cáncer en dos ocasiones.

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Con su excelente pasarela, algunas aspirantes se notaron formadas para estos concursos, y se robaron miradas con sus rostros y figuras esbeltas. Entre ellas Miss Monte Plata, Miss Comunidad Dom. en USA Norte, Miss Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santiago y Monseñor Nouel.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/11/2b4ba99e-d21f-4945-ace9-05cd5bb39038-269e0423.jpg Jennifer Ventura y Magali Febles. (SAMIL MATEO DOMINICI)

En primera fila estaban presentes Zumaya Cordero, directora general de Operaciones de Caribbean Cinemas y el diseñador dominicano Leonel Lirio, quien ha vestidos a incontables candidatas dominicanas en el Miss Universo incluyendo a Amelia Vega, la única dominicana que ostenta el título por República Dominicana.

"Yo estoy loca por traer esa corona a República Dominicana y ojalá sea este año porque todo el mundo la quiere, pero nadie la quiere más que yo. La corona ha estado muy cerca de nosotros", abundó la directora del Miss RD Universo, Magali Febles a los periodistas.

Una edición histórica con propósito social

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Durante su intervención, Febles adelantó que la edición 2026 tendrá un significado especial al celebrar el 70 aniversario de la participación dominicana en Miss Universo, consolidando al certamen como una plataforma que impulsa el desarrollo integral de la mujer dominicana y promueve valores de liderazgo, servicio comunitario y proyección internacional.

Asimismo, anunció que esta edición estará dedicada a la causa del autismo, reafirmando el compromiso social de la organización con la Casa del Autismo, iniciativa benéfica que respalda desde 2022 para brindar apoyo a niños, jóvenes y familias dentro del espectro autista. Dijo que la meta es construir este centro en un futuro próximo.

"Es un orgullo presidir la edición número 70 de Miss República Dominicana. Durante siete décadas, nuestras representantes han llevado la cultura, la belleza y el turismo dominicano a escenarios internacionales, convirtiendo este certamen en una verdadera marca país", expresó Febles.

La directora destacó además que República Dominicana se mantiene entre las naciones con mayor relevancia histórica dentro de la organización Miss Universo, gracias al desempeño y la preparación de sus representantes.

La organización aprovechó el encuentro para ofrecer detalles de la gran final de Miss República Dominicana Universo 2026, que se celebrará el jueves 30 de julio a las 8:00 de la noche, con transmisión en vivo por Color Visión, canal 9.

Candidatas oficiales Miss República Dominicana Universo 2026

Miss Jarabacoa



Miss San Juan



Miss Punta Cana



Miss La Vega



Miss Comunidad Dominicana USA Norte



Miss Samaná



Miss Comunidad Dominicana USA Sur



Miss Azua



Miss Puerto Plata



Miss Independencia



Miss Concepción de La Vega – Melissa Núñez



Miss Duarte



Miss Bahoruco



Miss Distrito Nacional



Miss El Cercado



Miss Santiago Rodríguez



Miss San Francisco de Macorís



Miss Santo Domingo Este



Miss Peravia



Miss San José de Ocoa



Miss San Pedro de Macorís



Miss Santo Domingo de Guzmán



Miss Santiago



Miss La Romana



Miss Pedro Brand



Miss Higüey



Miss Monseñor Nouel



Miss Santiago de los Caballeros



Miss Santo Domingo Oeste



Miss Monte Plata



Miss Juan Dolio – Sisly Monroe



No presentes:



Miss Pedernales



Miss Valderde



Miss Santo Domingo Norte



Miss La Altagracia



Miss Hato Mayor



Miss Espaillat



