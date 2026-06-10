Miss República Dominicana Universo 2026 presenta a sus candidatas para la 70° edición del certamen
La gala final será celebrará el jueves 30 de julio a las 8:00 de la noche, con transmisión en vivo por Color Visión, canal 9
La explanada del centro comercial Downtown Center se transformó en una elegante pasarela donde las 32 candidatas oficiales de Miss República Dominicana Universo 2026 realizaron su primera presentación pública ante los medios de comunicación, patrocinadores e invitados especiales.
Las aspirantes desfilaron y compartieron sus primeras impresiones en una edición que pretende salir un poco del molde tradicional de las modelos: en este anuncio desfilaron influencers, actrices, presentadoras, comunicadoras como una muestra de la diversidad que se abre paso en los certámenes de belleza.
Entre las representantes se encuentran candidatas de provincias y comunidades dominicanas dentro y fuera del país, incluyendo Azua, Samaná, Distrito Nacional, San José de Ocoa, Santiago, Monte Plata, La Vega, Monseñor Nouel, Puerto Plata, La Romana, San Pedro de Macorís y las comunidades dominicanas en Estados Unidos, entre otras demarcaciones.
La actual Miss República Dominicana Universo, Jennifer Ventura, hizo una aparición especial durante la actividad, desfilando con la corona junto a Magali Febles, directora nacional del certamen.
Las misses que repiten y figuras de otras áreas
Otra novedad que pudo verse esta noche son las candidatas que repiten nuevamente en su sueño de conquistar la corona y quienes, con la experiencia en concursos y belleza, son fuertes y hermosas competidoras.
Nuevamente se encuentra participando la exreina de belleza Melissa Domínguez como Miss Azua, tras haber aspirado en 2019 representando a Santo Domingo Este logrando clasificar dentro del grupo de las 15 semifinalistas.
Además, estuvo en el Miss RD Universo 2023 cuando representó a Santo Domingo de Guzmán. En esa edición se coronó como Reina Hispanoamericana República Dominicana 2023, alcanzando luego una posición en el Top 13 de la competencia final internacional.
- Le sigue Melissa Núñez, Miss Concepción de La Vega, quien en 2024 compitió en el Miss RD Universo con la banda de Miss RD Comunidad USA.
- Esta en la contienda la modelo profesional Valentina Campion como Miss Samaná. Fue Miss Charm Dominican Republic 2023 y combina su rol de alta costura con el de maestra de ceremonias y comunicadora. De esto último fue talento del programa de temporada "Divertido con Jochy".
También está una actriz, Camila Issa, conocida por protagonizar "El grito de las mariposas" (Star+ / Disney+) interpretando a María Teresa Mirabal, y este miércoles se puso la banda de Santo Domingo de Guzmán en la carrera por la corona.
Continúan otras sorpresivas apariciones y es la influencer Beverly vargas como representante de la provincia Duarte. Ella es esposa del músico Chiquito Team Band y sobreviviente de cáncer en dos ocasiones.
Con su excelente pasarela, algunas aspirantes se notaron formadas para estos concursos, y se robaron miradas con sus rostros y figuras esbeltas. Entre ellas Miss Monte Plata, Miss Comunidad Dom. en USA Norte, Miss Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santiago y Monseñor Nouel.
En primera fila estaban presentes Zumaya Cordero, directora general de Operaciones de Caribbean Cinemas y el diseñador dominicano Leonel Lirio, quien ha vestidos a incontables candidatas dominicanas en el Miss Universo incluyendo a Amelia Vega, la única dominicana que ostenta el título por República Dominicana.
"Yo estoy loca por traer esa corona a República Dominicana y ojalá sea este año porque todo el mundo la quiere, pero nadie la quiere más que yo. La corona ha estado muy cerca de nosotros", abundó la directora del Miss RD Universo, Magali Febles a los periodistas.
Una edición histórica con propósito social
Durante su intervención, Febles adelantó que la edición 2026 tendrá un significado especial al celebrar el 70 aniversario de la participación dominicana en Miss Universo, consolidando al certamen como una plataforma que impulsa el desarrollo integral de la mujer dominicana y promueve valores de liderazgo, servicio comunitario y proyección internacional.
Asimismo, anunció que esta edición estará dedicada a la causa del autismo, reafirmando el compromiso social de la organización con la Casa del Autismo, iniciativa benéfica que respalda desde 2022 para brindar apoyo a niños, jóvenes y familias dentro del espectro autista. Dijo que la meta es construir este centro en un futuro próximo.
"Es un orgullo presidir la edición número 70 de Miss República Dominicana. Durante siete décadas, nuestras representantes han llevado la cultura, la belleza y el turismo dominicano a escenarios internacionales, convirtiendo este certamen en una verdadera marca país", expresó Febles.
La directora destacó además que República Dominicana se mantiene entre las naciones con mayor relevancia histórica dentro de la organización Miss Universo, gracias al desempeño y la preparación de sus representantes.
La organización aprovechó el encuentro para ofrecer detalles de la gran final de Miss República Dominicana Universo 2026, que se celebrará el jueves 30 de julio a las 8:00 de la noche, con transmisión en vivo por Color Visión, canal 9.
Candidatas oficiales Miss República Dominicana Universo 2026
Miss Jarabacoa
Miss San Juan
Miss Punta Cana
Miss La Vega
Miss Comunidad Dominicana USA Norte
Miss Samaná
Miss Comunidad Dominicana USA Sur
Miss Azua
Miss Puerto Plata
Miss Independencia
Miss Concepción de La Vega – Melissa Núñez
Miss Duarte
Miss Bahoruco
Miss Distrito Nacional
Miss El Cercado
Miss Santiago Rodríguez
Miss San Francisco de Macorís
Miss Santo Domingo Este
Miss Peravia
Miss San José de Ocoa
Miss San Pedro de Macorís
Miss Santo Domingo de Guzmán
Miss Santiago
Miss La Romana
Miss Pedro Brand
Miss Higüey
Miss Monseñor Nouel
Miss Santiago de los Caballeros
Miss Santo Domingo Oeste
Miss Monte Plata
Miss Juan Dolio – Sisly Monroe
No presentes:
Miss Pedernales
Miss Valderde
Miss Santo Domingo Norte
Miss La Altagracia
Miss Hato Mayor
Miss Espaillat