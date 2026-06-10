Fallece el periodista José Miguel Carrión Jiménez

Muere el periodista José Miguel Carrión Jiménez. Según se ha detallado falleció la noche del martes 9 de junio. Sus restos serán velados este miércoles en Santo Domingo Este. ( FUENTE EXTERNA )

El veterano periodista José Miguel Carrión Jiménez falleció la noche de este martes 9 de junio de 2026 en su residencia, según informaron sus familiares mediante un comunicado.

De acuerdo con la información ofrecida, sus restos serán expuestos este miércoles 10 de junio en la funeraria Gresfu, ubicada en la avenida Las Américas, en Santo Domingo Este. El velatorio iniciará a partir de las 9:00 de la mañana.

Posteriormente, Carrión Jiménez recibirá cristiana sepultura en el municipio de San Antonio de Guerra, lugar del que era oriundo.

Familiares, amigos y colegas del comunicador han expresado sus condolencias tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

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José Miguel Carrión Jiménez desarrolló una trayectoria en el ejercicio periodístico, dejando su aporte en los medios de comunicación y en la formación de varias generaciones vinculadas a la profesión.