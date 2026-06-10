Rubén Blades recibe Premio Ícono de Billboard

Rubén Blades recibe el Premio Ícono durante la ceremonia Billboard Indie Power Players 2026 celebrada en Nueva York, en reconocimiento a más de cinco décadas de trayectoria e influencia en la música latina. ( BILLBOARD )

El cantautor panameño Rubén Blades recibió este martes el Premio Ícono durante la ceremonia Billboard Indie Power Players , celebrada este martes en The Cutting Room de Nueva York, un reconocimiento que destaca su trayectoria de más de cinco décadas y su influencia en la música latina .

Durante su discurso de aceptación, Blades aprovechó la ocasión para recordar el camino recorrido desde su llegada a Estados Unidos en 1974 y para agradecer a las personas que hicieron posible su carrera.

"Nadie tiene éxito sin ayuda y asistencia", afirmó el artista ante los asistentes. "Hay muchos más merecedores y talentosos que yo que simplemente nunca tuvieron las oportunidades".

El músico explicó que su llegada a Nueva York fue consecuencia de una serie de acontecimientos inesperados. Tras graduarse como abogado en Panamá, decidió abandonar su país debido a la dictadura militar que gobernaba entonces.

"Estudié para ser abogado, pero dejé mi país después de graduarme como consecuencia de su dictadura militar", recordó.

Blades contó que su familia había emigrado a Florida un año antes y enfrentaba dificultades económicas, situación que influyó en su decisión de trasladarse a Nueva York.

Inicios en Nueva York y trabajo en Fania Records

"Mi decisión de venir a Nueva York fue producto de la desesperación, no de una planificación cuidadosa", expresó.

El artista recordó que su primer empleo en la ciudad fue en Fania Records, la compañía discográfica que se convirtió en una referencia mundial de la salsa.

"Mi primer trabajo fue como el único empleado en la sala de correo de Fania Records, la compañía discográfica de salsa número uno del mundo", relató.

Entre sus responsabilidades figuraba preparar y transportar envíos de discos y casetes hasta la oficina postal más cercana.

"Una de mis tareas era etiquetar y cargar un pesado lote de LP y casetes hasta la oficina de correos más cercana, tratando de que no me atropellara un autobús, un taxi o la bicicleta de un mensajero", recordó.

Blades señaló que explicar cómo pasó de aquella etapa a recibir un reconocimiento de Billboard requeriría mucho más tiempo, pero insistió en que sus logros son el resultado del trabajo colectivo.

"Mi intención es que todos entiendan que mi éxito también pertenece al talento de muchas otras personas", afirmó.

El cantautor agradeció a las orquestas, arreglistas, músicos, disc jockeys y seguidores que han respaldado su carrera durante más de medio siglo.

Impacto y legado en la música latina

"Sin las orquestas, los arreglistas, los músicos, los DJs y el público que ha apoyado mis esfuerzos durante más de cinco décadas, yo no estaría aquí esta noche", manifestó.

"Mi intención es que todos entiendan que mi éxito también pertenece al talento de muchas otras personas " Rubés Blades Artista “

El reconocimiento resulta especialmente significativo para un artista que ha desarrollado gran parte de su carrera con una marcada independencia creativa. Tras sus primeros trabajos con los sellos Alegre y Fania, y posteriormente una etapa en Sony, Blades fundó en 2004 Rubén Blades Productions, desde donde ha continuado administrando y desarrollando su catálogo musical.

La trayectoria del panameño figura entre las más importantes de la música latina. A lo largo de su carrera ha colocado 23 producciones en la lista Top Tropical Albums de Billboard, la quinta cifra más alta en la historia del ranking. Además, ha logrado ingresar a la lista Hot Latin Songs en tres décadas distintas.

Entre sus trabajos más emblemáticos destaca Siembra, el álbum grabado junto a Willie Colón en 1978 y considerado ampliamente como el disco de salsa más vendido de todos los tiempos.

Durante la ceremonia, Blades también reflexionó sobre el propósito que ha guiado su carrera artística.

"Mi decisión de usar la música como una forma de presentar ideas, proponer soluciones, denunciar el mal y documentar la vida de quienes viven y mueren en nuestras ciudades me ha hecho muy feliz", expresó.

El artista agradeció además a Billboard y a Leila Cobo por la distinción recibida.

"Gracias, Billboard. Gracias, Leila Cobo, por esta distinción", dijo.

Al concluir su intervención, consideró que el reconocimiento confirma el impacto que puede tener la música cuando se utiliza como herramienta para transmitir ideas y contar historias.

"Como esta ceremonia aparentemente busca expresar, parece que después de todo sí ha producido algunos resultados".