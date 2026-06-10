La exposición “El mar como territorio” reúne a más de 40 artistas en Punta Cana

Haydée Kuret de Rainieri y Frank Rainieri en la inauguración de la Sala Temporal del Centro Cultural Rainieri, en Punta Cana. ( DANIA ACEVEDO )

El océano es mucho más que una frontera geográfica. Es un espacio de encuentros, migraciones, intercambios y memorias compartidas que han dado forma a la identidad del Caribe.

Sobre esa premisa se construye “El mar como territorio”, la exposición que inaugura la Sala Temporal del Centro Cultural Rainieri, en Punta Cana.

La muestra reúne más de 40 artistas del Caribe insular y su diáspora a partir de la colección de Héctor José Rizek, conformando una de las propuestas expositivas más relevantes presentadas recientemente en República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/whatsapp-image-2026-06-10-at-22016-pm-924dfc19.jpeg Vista de la exposición "El mar como territorio" en el Centro Cultural Rainieri. (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/whatsapp-image-2026-06-10-at-22017-pm-1-9bca7335.jpeg Vista de la exposición "El mar como territorio" en el Centro Cultural Rainieri. (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/whatsapp-image-2026-06-10-at-22016-pm-1-f63b5bbe.jpeg Vista de la exposición "El mar como territorio" en el Centro Cultural Rainieri. (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/whatsapp-image-2026-06-10-at-22017-pm-6cacd2da.jpeg Vista de la exposición "El mar como territorio" en el Centro Cultural Rainieri. (DANIA ACEVEDO) ‹ ›

Organizada por la Fundación Frank y Haydée Rainieri, con el apoyo de los sucesores de Ann y Ted Kheel, la exhibición propone un recorrido por distintas miradas sobre la experiencia caribeña a través de pinturas, dibujos, esculturas, fotografías, videos e instalaciones.

Las obras abarcan desde el siglo XIX hasta la actualidad, revelando cómo diversas generaciones de artistas han interpretado los vínculos entre territorio, historia e identidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/whatsapp-image-2026-06-10-at-21954-pm-2-8f3239d3.jpeg Héctor José Rizek, coleccionista de arte. (DANIA ACEVEDO)

Para Héctor José Rizek, la exposición representa una oportunidad para compartir con el público una historia que merece mayor visibilidad.

“Es la gran historia que tenemos pendiente de contar”, expresó durante la inauguración. Para el coleccionista, el arte constituye una de las formas más profundas de comprender quiénes somos, cómo nos relacionamos y cuáles son los relatos que compartimos como región.

Rizek explicó que cada obra incorporada a la colección llegó por una razón particular: la capacidad de transformar la mirada y despertar nuevas formas de observar la naturaleza, la condición humana y el universo que habitamos.

La selección presentada en Punta Cana reúne más de seis décadas de producción artística e incluye creadores de República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, Haití, Trinidad y Tobago, España, Francia y Uruguay.

Según el coleccionista, la exposición establece un diálogo entre figuras consagradas y voces contemporáneas. “Hay piezas que forman parte de la historia del arte dominicano e iberoamericano y otras que están escribiendo el presente de una escena en constante renovación”, señaló.

Más que ofrecer respuestas definitivas, la muestra invita a reflexionar sobre una pregunta fundamental: ¿qué significa vivir en una isla rodeada por el mar y marcada por una historia diversa y sincrética? Cada obra, aseguró, propone una interpretación distinta, enriqueciendo una conversación que atraviesa generaciones y geografías.

A quienes visiten la exposición, Rizek les invita a acercarse sin prejuicios y permitirse la experiencia de sentir antes que comprender. “No hace falta entenderlo todo para que algo nos conmueva”, afirmó. “El mar tampoco se comprende del todo y, aun así, siempre regresamos a él porque en su inmensidad reconocemos algo esencial”.

La propuesta

La exposición, curada por Orlando Isaac, reúne obras de artistas como Firelei Báez, Hulda Guzmán, Bony Ramírez, Quisqueya Henríquez, José García Cordero, Iván Tovar, Jorge Pineda, Cándido Bidó y Ramón Oviedo, entre otros.

Las piezas seleccionadas muestran cómo el mar ha sido observado desde múltiples perspectivas: como frontera, refugio, ruta de tránsito, escenario de tensiones históricas y fuente inagotable de imaginación. Como resume el curador, “el mar no delimita el mundo; lo expande”.

Durante la inauguración, Orlando Isaac destacó que este nuevo espacio cultural reafirma el papel del Este de República Dominicana como punto de conexión artística y cultural. En sus palabras, el Centro Cultural Rainieri nace como “puerto y orilla”, un lugar donde confluyen distintas corrientes creativas y desde donde pueden proyectarse nuevas narrativas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/whatsapp-image-2026-06-10-at-25637-pm-68f1c813.jpeg Marianne de Tolentino, Betania Guerrero, Frank Rainieri, Haydée Kuret de Rainieri, Orlando Isaac, Henry Mercedes, Héctor José Rizek, Roberto Á. Salcedo, Teresha Lluveres y Eduardo Sanz Lovatón. (DANIA ACEVEDO)

Tras el acto inaugural, los asistentes recorrieron la muestra junto a sus protagonistas, profundizando en las historias y procesos que dieron origen a las obras.

Sueño hecho realidad

Haydée de Rainieri definió la apertura del centro cultural como la materialización de una visión que su esposo, Frank Rainieri, había concebido durante más de tres décadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/whatsapp-image-2026-06-10-at-21953-pm-1-80242a16.jpeg Haydée Kuret de Rainieri, cofundadora e impulsora del Centro Cultural Rainieri, en el discurso inaugural de la Sala Temporal de la institución. (DANIA ACEVEDO)

“Decidimos que el momento era ahora y que debía ser en Punta Cana”, expresó. Recordó además que hace apenas un mes el espacio recibió su primera exposición, “El Prado en las calles”, marcando el inicio de una nueva etapa para la oferta cultural de la región.

“Nos emociona ver niños, jóvenes y adultos mayores de Bávaro, La Romana y otras comunidades disfrutando del arte y descubriendo nuevas experiencias culturales”, comentó.

La empresaria comparó el proyecto con la cigüa palmera, ave nacional dominicana conocida por compartir su nido con otras especies. Para ella, el Centro Cultural Rainieri aspira a convertirse en un lugar de acogida para quienes llegan al país atraídos por sus playas, pero desean descubrir también su riqueza histórica, artística y humana.

El objetivo es ampliar la experiencia de millones de visitantes, invitándolos a conocer una República Dominicana que va más allá de sus paisajes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/whatsapp-image-2026-06-10-at-22044-pm-c1e16524.jpeg Vista exterior del Centro Cultural Rainieri, cuya inauguración está prevista para el 24 de octubre de 2026. (DANIA ACEVEDO)

Muestra gratuita y abierta al público

La exposición El mar como territorio permanecerá abierta al público hasta el 10 de enero de 2027. La entrada es gratuita y podrá visitarse de martes a domingo, de 10:00 de la mañana a 7:00 de la tarde en el Centro Cultural Rainieri, ubicado frente al Aeropuerto Internacional de Punta Cana. La inauguración oficial del centro cultural está prevista para el 24 de octubre, fecha que coincide con el natalicio de Frank Rainieri, fundador de Grupo Puntacana. La museografía estuvo a cargo de Raúl Morilla, quien además presenta una instalación concebida como parte de la muestra. Como parte de la exposición se desarrollará un programa de conversatorios, charlas, talleres y visitas mediadas que será anunciado a través vía el Centro Cultural Ranieri.